Ситуация значительно лучше, чем вчера, однако постоять в заторе все же придется

01 сентября 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 8 баллов образовались в Барнауле вечером 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Проезд затруднен по центру — проспект Строителей, Ленина, Красноармейский, Калинина, улица Молодежная, Челюскинцев, переулок Ядринцева выделены "красным". Также проблемы с движением на Цеховой.

Особенно сложная ситуация сложилась на шоссе Ленточный бор — там пробки образовались как в районе пересечения с Кутузова, так и на Южном тракте. Выезд с Лесного тракта на проспект Дзержинского тоже затруднен.

В спальной части города пробки есть на Павловском тракте, Попова, Малахова, Власихинской, Солнечной Поляне. Кроме того, серьезная пробка собралась по направлению в город со стороны Павловского тракта — ее протяженность составляет несколько километров.