Барнаульский подросток умер на «вписке» после употребления насвая

В Барнауле расследуют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, тело которого обнаружили утром 23 мая в квартире у друзей на улице Панфиловцев. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источники.

Сейчас его тело направлено на экспертизу, которая может продлиться около месяца. По предварительной информации, причиной гибели ребёнка могло стать отравление неустановленным ядом. Известно, что накануне несовершеннолетние устроили вечеринку, пили пиво и курили, а погибший, скорее всего, употреблял насвай.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием занимается Следственный комитет.