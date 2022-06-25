Легковой автомобиль сгорел в Горном Алтае
Инцидент случился во дворе одного из домов в селе Актел
25 июня 2022, 15:30, Никита Черников
В Республике Алтай сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2111, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ.
Происшествие случилось 23 июня во дворе дома, расположенного на улице Центральной в селе Актел Шебалинского района.
Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена огнём. Транспорт в итоге оказался уничтожен. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
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