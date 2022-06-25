Легковой автомобиль сгорел в Горном Алтае

В Республике Алтай сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2111, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Происшествие случилось 23 июня во дворе дома, расположенного на улице Центральной в селе Актел Шебалинского района.

Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена огнём. Транспорт в итоге оказался уничтожен. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.