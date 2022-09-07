В Алтайском крае закрыли «семейный подряд» на одном из избирательных участков

Председатель избирательной комиссии № 1243 в Павловском районе Алтайского края сменился после заявления о нарушении избирательного законодательства от одного из кандидатов. Как сообщает «Толк», предпосылкой стали родственные связи между экс-главой комиссии Антониной Булыгиной и кандидатом в округе № 7 Денисом Алексеевским.

Глава комиссии приходилась Алексеевскому тёщей, а ещё одному кандидату, Алексею Булыгину, — женой. Последний претендует на депутатский мандат в округе № 6. Недоволен этим оказался кандидат в округе № 7 Владимир Зимаев, который обратился в павловский избирком с заявлением о нарушении, после чего Булыгина объявила о сложении полномочий.

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