В Барнауле наградили тех, кто помогает сохранять память о героях страны

В партийном штабе "Единой России" отметили педагогов, художников, предпринимателей и депутатов, которые помогают создавать патриотические муралы в школах

13 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Награждение активистов проекта "Лица Героев" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В штабе общественной поддержки "Единой России" 10 апреля собрали участников проекта "Лица Героев". На встречу пришли педагоги, художники, дизайнеры, предприниматели и депутаты, которые участвуют в создании школьных муралов. Секретарь регионального отделения партии и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поблагодарил всех за вклад в патриотическое воспитание детей.

Проект растет

"Лица Героев" развивают в рамках партпроекта "Новая школа". В Алтайском крае это направление курирует председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. С 2023 года в Барнауле и на других территориях региона появилось 26 муралов. Только за 2025 год в школах создали 12 новых картин. На стенах появились изображения защитников Отечества разных эпох, Героев Социалистического Труда и других выдающихся людей, чьи судьбы могут стать примером для подрастающего поколения. Так, в барнаульском лицее № 121 появились образы маршала Победы Георгия Жукова и художника, философа Николая Рериха.

В 2026 году в регионе уже создали четыре новых мурала. Один из последних появился в барнаульской гимназии № 74 и посвящен Василию Шукшину. К проекту подключились не только школы краевой столицы, но и образовательные учреждения Алейска и Кулундинского района. В реготделении партии рассчитывают, что география будет расширяться.

Опыт края оценили в Москве

«20 марта в Москве прошел патриотический форум партийного проекта "Новая школа". На нем директор барнаульской школы № 110 и член нашего общественного совета Марат Галиев представил опыт Алтайского края по созданию муралов. Он был признан одним из лучших в стране. В каждый мурал мы вкладываем частицу своей души», — отметила Марина Понкрашева.

Благодарственные письма получили депутаты АКЗС Сергей Писарев и Александр Локтев, депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Мавлютов, руководитель компании "ЯМогу" Евгений Пологно, художница Александра Жеребило, генеральный директор группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин, генеральный директор компании "Бизнес по-нашему" Ксения Тукало, генеральный директор компании "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго, а также руководители школ, где появились патриотические муралы.

С чего все началось

Первый мурал в Алтайском крае появился в Центре детских инициатив барнаульского лицея № 3. Затем к проекту присоединились школы № 24, 110 и 42. Позже в гимназии № 131 создали экспозиционное пространство "Без срока давности", а в школе № 103 разместили портрет Зои Космодемьянской. Муралы создают алтайские художники и специалисты компании "ЯМогу" с помощью аэрографа и вертикального принтера при поддержке фонда "Мой Алтай", депутатов АКЗС и предпринимателей.