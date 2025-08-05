Алтайские ученые рассказали, как определить, что арбуз напичкан "химией"
Выбирайте арбузы среднего размера (5–8 кг), поскольку слишком крупные часто выращивают с большим количеством удобрений
05 августа 2025, 16:17, ИА Амител
Наличие избыточных нитратов в арбузе определить визуально или по запаху довольно сложно, но есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о возможном высоком содержании химии, сообщили в пресс-службе АлтГУ.
«Мякоть слишком ярко-красная и однородная, с толстыми белыми или желтыми прожилками, глянцевый, лакированный срез. Иногда вкус – неприятно приторный или металлический. Самая опасная часть – возле корки: именно там чаще всего скапливается избыток нитратов», – рассказали алтайские ученые, на что следует обратить внимание.
Проверить арбуз на нитраты дома можно простыми способами:
- разомните небольшой кусочек мякоти и залейте его водой на 5–10 минут (если вода слегка помутнела или стала едва розовой – арбуз хороший, если вода стала ярко-розовой, красной или с фиолетовым отливом – в плоде избыток нитратов, есть такой арбуз не стоит);
- целый арбуз опустите в ванну: хороший плод всплывет, а "нитратный" – утонет;
- проверьте мякоть (желтоватые или белые толстые прожилки, равномерно ярко-красная мякоть у крупных плодов и гладкий, глянцевый срез – признаки наличия нитратов).
Покупайте арбузы только в проверенных местах (магазины, официальные рынки) и требуйте у продавца документы о качестве (не берите у трассы или с машин). Не режьте арбуз на месте и не берите порезанные – быстро заводятся микробы. Чтобы выбрать безопасный арбуз, придерживайтесь простых советов:
- выбирайте арбузы среднего размера (5–8 кг), поскольку слишком крупные часто выращивают с большим количеством удобрений, а мелкие – недозрелые;
- смотрите на внешний вид: корка должна быть целой, без повреждений, блестящей и с контрастными полосами; на боку яркое желтое/оранжевое пятно – это след от земли, где арбуз дозревал;
- сухая плодоножка и твердая корка – признак зрелости;
- при постукивании должен быть звонкий звук, а при сжатии – характерный треск.
Какова норма содержания нитратов в арбузах?
Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг. Эта предельно допустимая концентрация установлена российским законодательством и подтверждается санитарными нормами (например, постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36) и ГОСТ 7177-2022, а также действует в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011.
16:25:10 05-08-2025
Выращивайте арбузы у себя на огороде, если они у вас конечно есть.
16:37:50 05-08-2025
Гость (16:25:10 05-08-2025) Выращивайте арбузы у себя на огороде, если они у вас конечно... еще скажите, что и еду самим готовить надо?
16:46:43 05-08-2025
Элен без ребят (16:37:50 05-08-2025) еще скажите, что и еду самим готовить надо? ... Вы можете пельмени из магазина замороженные грызть, если вам лень возле плиты постоять 20 минут и их приготовить. Ну или родителей попросите, чтобы вам приготовили. Есть то самостоятельно сможете? Или тоже помощников искать надо будет?
12:40:26 07-08-2025
Гость (16:25:10 05-08-2025) Выращивайте арбузы у себя на огороде, если они у вас конечно... Да, выращивайте зерно на муку и макароны, сахарную свёклу на сахар, кур для яиц и мяса, корову для получения молока..... А кто работать будет на производстве, в социалке и т.д.?
16:43:36 05-08-2025
Но как такие арбузы попадают на прилавки, если в них химия или уровень химии допустимый?
20:35:16 05-08-2025
В "Магнит" завезли арбузы вообще не съедобные. Несколько раз покупали и всё время огромные жёлтые прожилки внутри и мякоть не вкусная. Лучше на рынке покупать.
21:50:27 05-08-2025
Гость (20:35:16 05-08-2025) В "Магнит" завезли арбузы вообще не съедобные. Несколько раз... Один раз купили - не съедобный оказался, но это не помешало еще несколько раз купить? А потом обижаются, когда говорят, что барнаульцы, мягко говоря, странные.