Выбирайте арбузы среднего размера (5–8 кг), поскольку слишком крупные часто выращивают с большим количеством удобрений

05 августа 2025, 16:17, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

Наличие избыточных нитратов в арбузе определить визуально или по запаху довольно сложно, но есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о возможном высоком содержании химии, сообщили в пресс-службе АлтГУ.

«Мякоть слишком ярко-красная и однородная, с толстыми белыми или желтыми прожилками, глянцевый, лакированный срез. Иногда вкус – неприятно приторный или металлический. Самая опасная часть – возле корки: именно там чаще всего скапливается избыток нитратов», – рассказали алтайские ученые, на что следует обратить внимание.

Проверить арбуз на нитраты дома можно простыми способами:

разомните небольшой кусочек мякоти и залейте его водой на 5–10 минут (если вода слегка помутнела или стала едва розовой – арбуз хороший, если вода стала ярко-розовой, красной или с фиолетовым отливом – в плоде избыток нитратов, есть такой арбуз не стоит);

целый арбуз опустите в ванну: хороший плод всплывет, а "нитратный" – утонет;

проверьте мякоть (желтоватые или белые толстые прожилки, равномерно ярко-красная мякоть у крупных плодов и гладкий, глянцевый срез – признаки наличия нитратов).

Покупайте арбузы только в проверенных местах (магазины, официальные рынки) и требуйте у продавца документы о качестве (не берите у трассы или с машин). Не режьте арбуз на месте и не берите порезанные – быстро заводятся микробы. Чтобы выбрать безопасный арбуз, придерживайтесь простых советов:

выбирайте арбузы среднего размера (5–8 кг), поскольку слишком крупные часто выращивают с большим количеством удобрений, а мелкие – недозрелые;

смотрите на внешний вид: корка должна быть целой, без повреждений, блестящей и с контрастными полосами; на боку яркое желтое/оранжевое пятно – это след от земли, где арбуз дозревал;

сухая плодоножка и твердая корка – признак зрелости;

при постукивании должен быть звонкий звук, а при сжатии – характерный треск.

Какова норма содержания нитратов в арбузах?



Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг. Эта предельно допустимая концентрация установлена российским законодательством и подтверждается санитарными нормами (например, постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36) и ГОСТ 7177-2022, а также действует в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011.