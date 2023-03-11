По словам министра Котякова, оформляется такое единовременный "отпуск" по аналогии с обычным

11 марта 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что родители детей-инвалидов смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд. Его слова приводит ТАСС.

"Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать – использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или "накапливать" их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд", – рассказал он и добавил, что оформляется такой единовременный "отпуск" по аналогии с обычным.

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