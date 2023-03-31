Россельхознадзор просит Армению приостановить поставки молочной продукции в Россию

В ходе переговоров 31 марта поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских потребителей

31 марта 2023, 22:05, ИА Амител

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Россельхознадзор просит Армению с 5 апреля 2023 года приостановить поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что 31 марта ветеринарные службы двух стран провели переговоры, в ходе которых обсуждали проведённые с 20 по 24 марта инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении. В ходе совещания поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей.

Возможность возобновления поставок будет оговорена дополнительно, после того как армянская сторона устранит выявленные нарушения.

Напомним, что ранее Россельхознадзор заявлял, что отмечает рост поставок молочной продукции из Армении, для которой используют сырьё из Ирана. В отношении последнего Россельхознадзор ввёл ограничительные меры. Тогда же в ведомстве отмечали, что характер выявленных нарушений свидетельствует об отсутствии должного контроля за производством в Армении.