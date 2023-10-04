Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ
Eсли по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания
04 октября 2023, 08:37, ИА Амител
Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что с октября в России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Как сообщает агентство "Прайм", эксперт подчеркнула, что к дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия самих жильцов.
Так, если по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания. Соответствующие правила появились в Гражданском кодексе. При этом нововведения не должны стать поводом для повышения сборов со стороны УК, а затягивать процесс устранения поломок компания также не имеет права.
По словам Казанцевой, устанавливать личность виновников поломок работники УК будут по записям с камер видеонаблюдения, а также по показаниям очевидцев.
08:47:42 04-10-2023
чёт ниче не понятно... вроде если кто-то сломал перила в подъезде то будут искать кто сломал и за его счет чинить? Камеры нужны по 10 штук на площадку тогда.
08:47:53 04-10-2023
А когда и как накажут тех кто газочётчики намеренно с севшими батарейками ставит, а потом наплевав на гарантию требует покупки нового?
12:20:34 04-10-2023
Гость (08:47:53 04-10-2023) А когда и как накажут тех кто газочётчики намеренно с севшим... ничего себе как бывает...
20:29:10 04-10-2023
Гость (08:47:53 04-10-2023) А когда и как накажут тех кто газочётчики намеренно с севшим... счетчики газа на батарейках что ли? я думала, как на воду, без заморочек