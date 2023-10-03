Мэрия Барнаула хочет потратить на новую дорогу в Индустриальном районе 251 млн рублей
Работы должны закончиться до 1 октября 2024 года
03 октября 2023, 08:01, ИА Амител
Новую дорогу построят на ул. Сергея Семенова в Барнауле, она соединит ул. Солнечная Поляна и Попова. За работы мэрия краевой столицы готова заплатить 251,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Протяженность проезжей части составит около 1,2 км, а ширина – от 5,4 до 16 метров. Вдоль "красных линий" запланированы тротуары шириной 3 метра, а с южной стороны – велосипедные дорожки шириной 2 метра.
Подрядчик построит саму проезжую часть, примыкания к ней, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию, линии наружного освещения, наружные сети электроснабжения и связи светофорных объектов, проведет переустройство наружных сетей электроснабжения, обустройство и озеленение улицы.
Компания-победитель должна будет провести подготовительные и земляные работы, а также займется устройством дорожной одежды.
Подготовка должна завершиться до 1 мая 2024 года, до 15 мая там разместят объекты энергетического хозяйства, до 31 мая сделают наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
Основные работы будут длиться до 20 сентября 2024 года, затем до 30 сентября пройдет благоустройство и озеленение территории. И до 1 октября подрядчик проведет прочие работы.
Все работы продлятся с даты заключения контракта и как раз до 1 октября включительно. А контракт будет действовать до 1 ноября 2024 года.
Закупку разместили на сайте 29 сентября, подавать заявки желающие смогут до 11 октября. Итоги лота подведут 13 октября.
Напомним, что в 2024 году власти Барнаула собираются отремонтировать 15 участков дорог. Каких именно, можно прочитать здесь.
08:59:49 03-10-2023
Давно пора....
09:16:22 03-10-2023
Интересно, что Администрация с дорогами делать будет когда программа БКД закончится? Ибо 24г. последний год её действия.
12:33:42 03-10-2023
Гость (09:16:22 03-10-2023) Интересно, что Администрация с дорогами делать будет когда п... Администрация будет разъяснять водителям ,что всё хорошо с дорогами, а водитель сам виноват, что не смотрит на кочки и ямы.
09:27:53 03-10-2023
Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года,////Долговато))
12:40:51 05-10-2023
Гость (09:27:53 03-10-2023) Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года,////... Они в июне-июле 2024 года только начнутся, если не позже.
09:33:00 03-10-2023
Вот оно комплексное освоение территории при застройке, соц объекты, дороги и облагораживание в самом конце за счёт бюджета
10:30:56 03-10-2023
Там хорошая бетонка. Оставить как есть
12:55:20 03-10-2023
Гость (10:30:56 03-10-2023) Там хорошая бетонка. Оставить как есть... Сарказм никто не понял, заминусили )
11:47:46 03-10-2023
А через рельсы на Попова так и будем прыгать?
14:19:00 03-10-2023
А когда администрация Барнаула сделает элитную дорогу с элитными ямами в полколеса глубиной в элитном квартале Невский по ул.Островского и Новгородской?
22:10:44 03-10-2023
ага развязку обещанную на власихинской- ленточный бор уже построили, да же уже не вспоминают.
08:19:33 04-10-2023
Лучше школу постройте
08:15:37 05-10-2023
Лучше бы решали вопрос перекрестка Павлик Попова, а то скоро Колумб Шотландия и Адалин сдастся
12:42:57 05-10-2023
Лучше бы другие улицы благоустроили!
22:04:33 11-10-2023
Фантастика, дружному уже 10лет, наконец решили главную дорогу сделать, урааа! Главное чтобы про пешеходов не забыли от остановки, где люди ходят грязь месят. Это очень хорошая новость.