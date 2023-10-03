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Мэрия Барнаула хочет потратить на новую дорогу в Индустриальном районе 251 млн рублей

Работы должны закончиться до 1 октября 2024 года

03 октября 2023, 08:01, ИА Амител

Местоположение будущей дороги / Фото: "Госзакупки"
Местоположение будущей дороги / Фото: "Госзакупки"

Новую дорогу построят на ул. Сергея Семенова в Барнауле, она соединит ул. Солнечная Поляна и Попова. За работы мэрия краевой столицы готова заплатить 251,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Протяженность проезжей части составит около 1,2 км, а ширина – от 5,4 до 16 метров. Вдоль "красных линий" запланированы тротуары шириной 3 метра, а с южной стороны – велосипедные дорожки шириной 2 метра.

Подрядчик построит саму проезжую часть, примыкания к ней, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию, линии наружного освещения, наружные сети электроснабжения и связи светофорных объектов, проведет переустройство наружных сетей электроснабжения, обустройство и озеленение улицы.

Компания-победитель должна будет провести подготовительные и земляные работы, а также займется устройством дорожной одежды.

Подготовка должна завершиться до 1 мая 2024 года, до 15 мая там разместят объекты энергетического хозяйства, до 31 мая сделают наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Основные работы будут длиться до 20 сентября 2024 года, затем до 30 сентября пройдет благоустройство и озеленение территории. И до 1 октября подрядчик проведет прочие работы.

Все работы продлятся с даты заключения контракта и как раз до 1 октября включительно. А контракт будет действовать до 1 ноября 2024 года.

Закупку разместили на сайте 29 сентября, подавать заявки желающие смогут до 11 октября. Итоги лота подведут 13 октября.

Напомним, что в 2024 году власти Барнаула собираются отремонтировать 15 участков дорог. Каких именно, можно прочитать здесь.

Барнаул Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 15

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Леня

08:59:49 03-10-2023

Давно пора....

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Гость

09:16:22 03-10-2023

Интересно, что Администрация с дорогами делать будет когда программа БКД закончится? Ибо 24г. последний год её действия.

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Гость

12:33:42 03-10-2023

Гость (09:16:22 03-10-2023) Интересно, что Администрация с дорогами делать будет когда п... Администрация будет разъяснять водителям ,что всё хорошо с дорогами, а водитель сам виноват, что не смотрит на кочки и ямы.

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Гость

09:27:53 03-10-2023

Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года,////Долговато))

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Гость

12:40:51 05-10-2023

Гость (09:27:53 03-10-2023) Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года,////... Они в июне-июле 2024 года только начнутся, если не позже.

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Гость

09:33:00 03-10-2023

Вот оно комплексное освоение территории при застройке, соц объекты, дороги и облагораживание в самом конце за счёт бюджета

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Гость

10:30:56 03-10-2023

Там хорошая бетонка. Оставить как есть

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Гость

12:55:20 03-10-2023

Гость (10:30:56 03-10-2023) Там хорошая бетонка. Оставить как есть... Сарказм никто не понял, заминусили )

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Гость

11:47:46 03-10-2023

А через рельсы на Попова так и будем прыгать?

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Александр

14:19:00 03-10-2023

А когда администрация Барнаула сделает элитную дорогу с элитными ямами в полколеса глубиной в элитном квартале Невский по ул.Островского и Новгородской?

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Гость

22:10:44 03-10-2023

ага развязку обещанную на власихинской- ленточный бор уже построили, да же уже не вспоминают.

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Гость

08:19:33 04-10-2023

Лучше школу постройте

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Гость

08:15:37 05-10-2023

Лучше бы решали вопрос перекрестка Павлик Попова, а то скоро Колумб Шотландия и Адалин сдастся

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Алиса

12:42:57 05-10-2023

Лучше бы другие улицы благоустроили!

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Я так так рад

22:04:33 11-10-2023

Фантастика, дружному уже 10лет, наконец решили главную дорогу сделать, урааа! Главное чтобы про пешеходов не забыли от остановки, где люди ходят грязь месят. Это очень хорошая новость.

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