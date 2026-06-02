Россиян в 2027 году ждет всего одна шестидневная рабочая неделя

Суббота, 20 февраля, станет рабочей, зато затем последуют трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества

02 июня 2026, 11:23, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева сообщила РИА Новости, что в 2027 году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя.

«Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая», — пояснила эксперт.

Это связано с переносом выходного дня с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне получат непрерывные трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля.

Рогалева уточнила, что официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством, но представленный проект уже дает полное представление о будущем рабочем графике.

Для сравнения: в 2026 году у работающих по пятидневному графику шестидневных рабочих недель не будет вовсе.