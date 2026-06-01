Соблюдение диеты — ключевой элемент контроля заболевания и профилактики осложнений

01 июня 2026, 18:09, ИА Амител

Сладости / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

При сахарном диабете важно тщательно контролировать питание, отметила эндокринолог сети клиник "Семейная" Софья Цатурян. В интервью для "Ленты.ру" она рассказала, какие продукты следует исключить из рациона.

Доктор Цатурян рекомендовала избегать продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов, таких как сахар, конфеты, печенье, варенье и мед, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови.

Она также предупредила об опасности сладких напитков, включая газировку, пакетированные соки, энергетики и сладкий чай. Эндокринолог посоветовала заменять рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, булках, белом рисе и макаронах из мягких сортов пшеницы, на цельнозерновые продукты из-за их высокого гликемического индекса.

Врач также рекомендовала исключить переработанные продукты, такие как колбасы, сосиски и полуфабрикаты, так как они часто содержат скрытые сахара, трансжиры и много соли, что может повредить сосудам и здоровью в целом.

«Фрукты можно есть при диабете, но осторожно. Бананы, виноград, хурма и инжир содержат много сахара, что может вызвать резкое повышение уровня глюкозы», — подытожила Цатурян.

Ранее сообщалось, что лекарства для диабетиков предложили закупать за счет акциза на сладкие напитки.