Россиянам назвали продукты, которые противопоказаны при сахарном диабете
Соблюдение диеты — ключевой элемент контроля заболевания и профилактики осложнений
01 июня 2026, 18:09, ИА Амител
При сахарном диабете важно тщательно контролировать питание, отметила эндокринолог сети клиник "Семейная" Софья Цатурян. В интервью для "Ленты.ру" она рассказала, какие продукты следует исключить из рациона.
Доктор Цатурян рекомендовала избегать продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов, таких как сахар, конфеты, печенье, варенье и мед, поскольку они быстро повышают уровень глюкозы в крови.
Она также предупредила об опасности сладких напитков, включая газировку, пакетированные соки, энергетики и сладкий чай. Эндокринолог посоветовала заменять рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, булках, белом рисе и макаронах из мягких сортов пшеницы, на цельнозерновые продукты из-за их высокого гликемического индекса.
Врач также рекомендовала исключить переработанные продукты, такие как колбасы, сосиски и полуфабрикаты, так как они часто содержат скрытые сахара, трансжиры и много соли, что может повредить сосудам и здоровью в целом.
«Фрукты можно есть при диабете, но осторожно. Бананы, виноград, хурма и инжир содержат много сахара, что может вызвать резкое повышение уровня глюкозы», — подытожила Цатурян.
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18:39:05 01-06-2026
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