Лекарства для диабетиков предложили закупать за счет акциза на сладкие напитки

06 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил направлять дополнительные 3,3 млрд рублей ежегодно от акциза на сладкие напитки на закупку лекарств для больных сахарным диабетом. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РБК.

Инициатива предполагает изменение федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" для расширения финансирования дорогостоящих препаратов. Дополнительные средства планируется использовать для закупки кардио- и нефропротективных лекарств, которые защищают сердце и почки пациентов от осложнений диабета.

По данным комитета Госдумы, ежегодные затраты государства на пациентов с диабетом второго типа превышают 700 млрд рублей, причем более 80% расходов составляют потери ВВП из-за нетрудоспособности и преждевременной смертности.

Замдиректора НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова отмечает, что новые препараты показывают эффект уже через шесть месяцев. Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова указывает, что предотвращение осложнений может увеличить продолжительность жизни пациентов на 1,5–3,5 года

Акциз на сладкие напитки действует с 2023 года. В 2024 году поступления составили 18,8 млрд рублей, а в 2025 году ожидаются на уровне 25,9 млрд рублей. Предложение направлено на решение проблемы неравенства в обеспечении лекарствами между регионами.