Россиянам разъяснили, чем опасны немытые овощи, выращенные на даче
Даже урожай с собственного участка может стать источником серьезных инфекций
16 июля 2026, 23:36, ИА Амител
Употребление немытых овощей, ягод и фруктов, даже выращенных на собственном участке, может привести к серьезным заболеваниям, таким как кишечные инфекции, менингит и даже выкидыш у беременных, сообщила "Абзацу" врач-инфекционист Елена Мескина.
«Несоблюдение правил гигиены при употреблении продуктов с грядки может стать причиной таких заболеваний, как сальмонеллез, диарея и воспаление кишечника. Эти болезни могут протекать тяжело и требовать госпитализации, особенно если они сопровождаются обезвоживанием. Кроме того, существует риск заражения глистами, так как в почве могут находиться возбудители, переносимые животными», — пояснила она.
Мескина также упомянула листериоз. Хотя это заболевание обычно не вызывает тяжелых осложнений, оно может быть опасно для людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях инфекция способна привести к воспалению печени и даже менингиту. Для беременных листериоз представляет особую угрозу, так как может спровоцировать выкидыш.
«Овощи, фрукты, ягоды и зелень следует тщательно мыть перед употреблением, а при появлении любых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью», — заключила эксперт.
Ранее врач перечислил болезни, которые рискуют получить дачники.
08:51:40 17-07-2026
В топку таких "экспертов".
А то мы об этом не знали без них..