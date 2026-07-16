Даже урожай с собственного участка может стать источником серьезных инфекций

16 июля 2026, 23:36, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Употребление немытых овощей, ягод и фруктов, даже выращенных на собственном участке, может привести к серьезным заболеваниям, таким как кишечные инфекции, менингит и даже выкидыш у беременных, сообщила "Абзацу" врач-инфекционист Елена Мескина.

«Несоблюдение правил гигиены при употреблении продуктов с грядки может стать причиной таких заболеваний, как сальмонеллез, диарея и воспаление кишечника. Эти болезни могут протекать тяжело и требовать госпитализации, особенно если они сопровождаются обезвоживанием. Кроме того, существует риск заражения глистами, так как в почве могут находиться возбудители, переносимые животными», — пояснила она.

Мескина также упомянула листериоз. Хотя это заболевание обычно не вызывает тяжелых осложнений, оно может быть опасно для людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях инфекция способна привести к воспалению печени и даже менингиту. Для беременных листериоз представляет особую угрозу, так как может спровоцировать выкидыш.

«Овощи, фрукты, ягоды и зелень следует тщательно мыть перед употреблением, а при появлении любых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью», — заключила эксперт.

Ранее врач перечислил болезни, которые рискуют получить дачники.