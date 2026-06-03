Рубцовчане жалуются на полчище мошек
Насекомых так много, что на улице невозможно долго находиться
03 июня 2026, 16:08, ИА Амител
Жители Рубцовска бьют тревогу из-за массового нашествия мошек. По словам горожан, насекомых настолько много, что находиться на улице стало невозможно — они роятся в воздухе, лезут в глаза, уши и залетают в рот. Некоторые рубцовчане уже начали спасаться специальными накомарниками — защитными сетками, которые надеваются на голову, сообщила amic.ru жительница города Екатерина.
Специалисты объясняют ситуацию повышенной влажностью, а также жаркой погодой, которая способствует активному размножению насекомых.
Средняя продолжительность жизни мошки составляет всего 96 часов, однако размножаются они с огромной скоростью. При повышении температуры их жизненный цикл удлиняется.
Чтобы защитить себя от назойливых насекомых, эксперты советуют:
- носить светлую закрытую одежду (темные цвета привлекают мошек);
- установить на окна плотные сетки;
- использовать репелленты с содержанием ДЭТА или натуральные средства — эфирные масла гвоздики, эвкалипта, а также ванилин.
Ранее жители села Малая Шелковка забили тревогу из-за "комариного апокалипсиса".
16:45:40 03-06-2026
[...а также ванилин.]
Похоже мошки уже мутировали, отдельно ванилин слабо помогает, а вот если смешать его с гвоздикой, то уже гораздо лучше
18:18:56 03-06-2026
В Рубцовске в этом время постоянно целая туча мошек, какого хрена на них жаловаться? Это данность. На дождь еще пусть пожалуются!
21:30:35 03-06-2026
это ПРИРОДА.. хоть зажалуйтесь
07:39:09 04-06-2026
Неадекваты ставят минусы🤦♂️100%