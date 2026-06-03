Рубцовчане жалуются на полчище мошек

Насекомых так много, что на улице невозможно долго находиться

03 июня 2026, 16:08, ИА Амител

Мошка / Фото: www.magnific.com / wirestock

Жители Рубцовска бьют тревогу из-за массового нашествия мошек. По словам горожан, насекомых настолько много, что находиться на улице стало невозможно — они роятся в воздухе, лезут в глаза, уши и залетают в рот. Некоторые рубцовчане уже начали спасаться специальными накомарниками — защитными сетками, которые надеваются на голову, сообщила amic.ru жительница города Екатерина.

Специалисты объясняют ситуацию повышенной влажностью, а также жаркой погодой, которая способствует активному размножению насекомых.

Средняя продолжительность жизни мошки составляет всего 96 часов, однако размножаются они с огромной скоростью. При повышении температуры их жизненный цикл удлиняется.

Чтобы защитить себя от назойливых насекомых, эксперты советуют:

носить светлую закрытую одежду (темные цвета привлекают мошек);

установить на окна плотные сетки;

использовать репелленты с содержанием ДЭТА или натуральные средства — эфирные масла гвоздики, эвкалипта, а также ванилин.

Ранее жители села Малая Шелковка забили тревогу из-за "комариного апокалипсиса".