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Рубцовчане жалуются на полчище мошек

Насекомых так много, что на улице невозможно долго находиться

03 июня 2026, 16:08, ИА Амител

Мошка / Фото: www.magnific.com / wirestock
Мошка / Фото: www.magnific.com / wirestock

Жители Рубцовска бьют тревогу из-за массового нашествия мошек. По словам горожан, насекомых настолько много, что находиться на улице стало невозможно — они роятся в воздухе, лезут в глаза, уши и залетают в рот. Некоторые рубцовчане уже начали спасаться специальными накомарниками — защитными сетками, которые надеваются на голову, сообщила amic.ru жительница города Екатерина.

Специалисты объясняют ситуацию повышенной влажностью, а также жаркой погодой, которая способствует активному размножению насекомых.

Средняя продолжительность жизни мошки составляет всего 96 часов, однако размножаются они с огромной скоростью. При повышении температуры их жизненный цикл удлиняется.

Чтобы защитить себя от назойливых насекомых, эксперты советуют:

  • носить светлую закрытую одежду (темные цвета привлекают мошек);
  • установить на окна плотные сетки;
  • использовать репелленты с содержанием ДЭТА или натуральные средства — эфирные масла гвоздики, эвкалипта, а также ванилин.

Ранее жители села Малая Шелковка забили тревогу из-за "комариного апокалипсиса"

Рубцовск насекомые
       

Комментарии 4

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Гость

16:45:40 03-06-2026

[...а также ванилин.]
Похоже мошки уже мутировали, отдельно ванилин слабо помогает, а вот если смешать его с гвоздикой, то уже гораздо лучше

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Гость

18:18:56 03-06-2026

В Рубцовске в этом время постоянно целая туча мошек, какого хрена на них жаловаться? Это данность. На дождь еще пусть пожалуются!

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Гость

21:30:35 03-06-2026

это ПРИРОДА.. хоть зажалуйтесь

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Гость

07:39:09 04-06-2026

Неадекваты ставят минусы🤦‍♂️100%

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