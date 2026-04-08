В России протестировали посадку в поезд по биометрии без бумажного паспорта

Ранее технология тестировалась специалистами, теперь доступна и для пассажиров

08 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве впервые протестировали посадку в поезд по биометрии — без предъявления бумажного паспорта. Сервис начал работать в пилотном режиме на отдельных маршрутах, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Как передает РИА Новости, одним из первых новой опцией воспользовался корреспондент агентства. Он сел на поезд "Ласточка", следующий по маршруту Москва — Кострома. Вместо предъявления паспорта пассажиру достаточно было уведомить проводника и посмотреть в камеру служебного планшета. Процедура заняла всего несколько секунд.

По данным правительства, пилотный проект запущен на начальных станциях поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Ранее технология тестировалась специалистами, теперь доступна и для пассажиров.

Для использования сервиса необходимо соответствовать ряду условий: быть старше 18 лет, иметь подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе, а также подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Кроме того, требуется дать согласие на использование биометрических данных сервисами РЖД.

Билет при этом должен быть оформлен на действующий паспорт гражданина России или загранпаспорт, привязанный к учетной записи на "Госуслугах".

В РЖД уточнили, что на время эксперимента пассажирам все же рекомендуется иметь при себе бумажный паспорт. После завершения тестирования сервис планируют распространить на другие маршруты. При этом возможность посадки по традиционным документам сохранится.

Ю

20:47:41 08-04-2026

В текущей ситуации лучше бумажный билет и наличка в кармане… поезд не банкомат, ждать не будет..

Вежливый Человек

21:07:30 08-04-2026

Стоит поправить в одном месте файл и ты уже совсем другой человек - удобно.

Гость

21:29:32 08-04-2026

Сейчас кругом безопасность, а вот раньше только по билету можно было уехать в другой конец страны, даже без паспорта

Гость

12:13:45 09-04-2026

Гость (21:29:32 08-04-2026) Сейчас кругом безопасность, а вот раньше только по билету мо... А еще раньше без пашпортов [nm на край света - сел на коня и алга!

Гость

15:08:06 09-04-2026

Гость (12:13:45 09-04-2026) А еще раньше без пашпортов [nm на край света - сел на коня и...
Смотрим термин "беглые крестьяне"

Гость

21:37:07 08-04-2026

В стране где мошенники процветают, сбор биометрии должен быть запрещен.

Гость

09:18:13 09-04-2026

Гость (21:37:07 08-04-2026) В стране где мошенники процветают, сбор биометрии должен быт... все идет по плану, не нагоняйте

Гость

10:18:59 09-04-2026

а когда чип будет во лбу так вообще даже смотреть не надо будет. сразу будут определять

Разоблачитель

12:15:26 09-04-2026

Гость (10:18:59 09-04-2026) а когда чип будет во лбу так вообще даже смотреть не надо бу... Зачем чип? Будут делать наколки с QR кодом на лбу с данными паспорт, снилс, ИИН, водительским удостоверением и тд прямо на лбу.

