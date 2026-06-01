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С 1 июня в России началась обязательная маркировка кофе и цикория

Нововведение позволит покупателям самостоятельно проверять происхождение и легальность продукции

01 июня 2026, 20:09, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 июня в России начинает действовать обязательная маркировка растворимого кофе и цикория. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий — операторе системы маркировки "Честного знака", пишет РИА Новости.

Как уточнили в ЦРПТ, перечень растворимых напитков, подлежащих маркировке, расширяется, и теперь специальные коды будут наноситься в том числе на упаковки кофе и цикория.

При этом продукцию, которая была введена в оборот до вступления новых требований в силу, разрешается продавать без маркировки до окончания срока годности.

В системе отмечают, что нововведение позволит покупателям самостоятельно проверять происхождение и легальность продукции. Для этого достаточно отсканировать код через приложение "Честный знак".

После проверки пользователь сможет узнать производителя или импортера товара, получить сведения о продукции, сроке годности и разрешительной документации. Если у системы возникнут вопросы к конкретной партии товара, приложение предупредит об этом.

Кофе / Кофе на вынос / Убе-латте / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 6

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Михалыч

20:20:21 01-06-2026

Ну все, цены вверх!

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гость

23:15:58 01-06-2026

Михалыч (20:20:21 01-06-2026) Ну все, цены вверх!... А они типа вниз шли?

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Гость

20:49:25 01-06-2026

Теперь хороший кофе будет купить ещё сложнее, как это не парадоксально

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Гость

22:32:46 01-06-2026

Вот радость-то... Нет

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Кость

22:46:43 01-06-2026

Кофе в России не произрастает. Как этот Честный знак проверит? Узаконенное щипачество...

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Гость

08:31:35 02-06-2026

Горе от ума...

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