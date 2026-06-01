С 1 июня в России началась обязательная маркировка кофе и цикория
Нововведение позволит покупателям самостоятельно проверять происхождение и легальность продукции
01 июня 2026, 20:09, ИА Амител
С 1 июня в России начинает действовать обязательная маркировка растворимого кофе и цикория. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий — операторе системы маркировки "Честного знака", пишет РИА Новости.
Как уточнили в ЦРПТ, перечень растворимых напитков, подлежащих маркировке, расширяется, и теперь специальные коды будут наноситься в том числе на упаковки кофе и цикория.
При этом продукцию, которая была введена в оборот до вступления новых требований в силу, разрешается продавать без маркировки до окончания срока годности.
В системе отмечают, что нововведение позволит покупателям самостоятельно проверять происхождение и легальность продукции. Для этого достаточно отсканировать код через приложение "Честный знак".
После проверки пользователь сможет узнать производителя или импортера товара, получить сведения о продукции, сроке годности и разрешительной документации. Если у системы возникнут вопросы к конкретной партии товара, приложение предупредит об этом.
20:20:21 01-06-2026
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