Салюты проведут в барнаульском поселке Южном на Новый год и День города

На оба фейерверка планируется потратить 210 тысяч рублей

19 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Салют на День города / Фото: amic.ru

Фейерверки пройдут на День города и на Новый год в барнаульском поселке Южном на ул. Чайковского, 21. На них мэрия готова потратить максимум 210 тысяч рублей. Лот появился на портале госзакупок 18 июля, желающие смогут подавать заявки на него до 27 июля.

Когда пройдут салюты и какими они будут?

Согласно документации, услуги по первому салюту будут оказываться с даты заключения контракта и до 2 ноября 2023 года, а по второму – с 3 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года. Договор будет действовать как раз с момента подписания и до 28 февраля 2024 года.

В описании объекта закупки сказано, что фейерверк ко Дню города пройдет в сентябре 2023 года. Точную дату сообщат позднее. В небо выпустят четыре батареи салютов первого типа, две батареи салюта второго типа, 50 зарядов первого типа, 60 зарядов второго типа, столько же зарядов третьего типа и 70 зарядов четвертого типа.

Новогодний фейерверк пройдет в декабре 2023 года. Тогда запустят две батареи салютов первого типа, одну батарею салютов второго типа, 25 зарядов первого типа, 30 зарядов второго типа, столько же третьего типа и 35 зарядов четвертого типа.

Фейерверки будут идти не менее пяти минут, их высота должна быть не менее 50 метров. Пиротехнические изделия предоставит подрядчик. Они должны быть технического и специального назначения и относиться к четвертому классу степени потенциальной опасности.

Подрядчику нужно разработать программу фейерверка, обеспечить синхронизацию отстрела зарядов фейерверка, сказано в описании закупки.

При оказании услуг можно применять только сертифицированные материалы. Фейерверки должны быть композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей с увеличением интенсивности выстрелов. Подрядчику нужно доставить к месту проведения фейерверка заряды не позднее чем за семь часов до мероприятия. Также он выгрузит и погрузит их, а после вывезет использованные заряды.

Оборудование для проведения фейерверка должно быть полностью смонтировано и введено в эксплуатацию не позднее чем за два часа до начала мероприятий. Вывезти использованные снаряды необходимо не позднее чем через час после начала салюта. Исполнитель должен обеспечить пусковые площадки первичными средствами пожаротушения и в радиусе 30 метров обозначить границы опасной зоны ограждениями и знаками.

После окончания фейерверка пусковую площадку должны тщательно осмотреть, чтобы выявить и собрать неотработанные изделия и элементы пиротехнических зарядов, а потом убрать место проведения фейерверков с вывозом отходных материалов.

А что еще будет на День города?

День города в Барнауле должен пройти в субботу, 2 сентября, однако эта дата пока предварительная. Главный фейерверк состоится на площади Сахарова в 22:00. Там же в течение дня пройдут и концерт со спортивными состязаниями.

На ул. Мало-Тобольской планируется провести праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". Его частью будет концерт и спортивные состязания, также там расположатся зоны торговли, выставки, фотозоны, детская анимация, открытые кухни для мастер-классов, питания и торговли уличной едой. На барнаульском Арбате состоится и выставка "Барнаул туристский".

Рядом, на Старом базаре, проведут межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 2".

В Индустриальном районе концерт пройдет в парке "Лесная сказка". Состоятся и наградные мероприятия в ДК города Барнаула и на ул. 50 лет СССР, 12.

Частью праздничной программы станет фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле". Однако где именно, пока не сообщалось. Украшением Дня города будет и традиционный конкурс "Мисс Барнаул", но информация о нем должна появиться позже.