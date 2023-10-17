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СБ ООН не принял российский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа

Против документа РФ выступили четыре участника Совбеза — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия

17 октября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Совбез Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции РФ по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Резолюция призывала к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС, а также к освобождению всех пленников. Также в заявлении выражалось осуждение насилия и огня по мирному населению.

В публикации отмечается, что против документа РФ выступили четыре участника Совбеза – Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия. Шесть государств отказались голосовать, еще пять поддержали предложение Москвы.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

Россия Политика ООН Израиль Палестина

Комментарии 5

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Гость

11:55:40 17-10-2023

Не хотят огонь прекращать. Ну там интенсивней идет, на два года не растянется. И территория раз в 100 меньше. Только если все арабы обидятся тогда может затянуться

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Гость

11:57:11 17-10-2023

Кто бы сомневался, что именно эти страны будут против. Польша и фашиская германия еще в ту же копилку..

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Гость

12:16:22 17-10-2023

6 отказались голосовать: молчание = согласие; 6+5=11; 4 против... Почему не приняли?

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Гость

13:34:30 17-10-2023

Гость (12:16:22 17-10-2023) 6 отказались голосовать: молчание = согласие; 6+5=11; 4 прот... Надо 9 - ЗА

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Гость

17:21:56 17-10-2023

Получается, Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия ЗА продолжение боевых действий между Израилем и ХАМАС. А также ПРОТИВ освобождения всех пленников.

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