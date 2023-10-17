СБ ООН не принял российский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа

Против документа РФ выступили четыре участника Совбеза — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия

17 октября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Совбез Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции РФ по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Резолюция призывала к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС, а также к освобождению всех пленников. Также в заявлении выражалось осуждение насилия и огня по мирному населению.

В публикации отмечается, что против документа РФ выступили четыре участника Совбеза – Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия. Шесть государств отказались голосовать, еще пять поддержали предложение Москвы.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.