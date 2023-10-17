СБ ООН не принял российский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа
Против документа РФ выступили четыре участника Совбеза — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия
17 октября 2023, 11:47, ИА Амител
Совбез Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции РФ по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Резолюция призывала к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС, а также к освобождению всех пленников. Также в заявлении выражалось осуждение насилия и огня по мирному населению.
В публикации отмечается, что против документа РФ выступили четыре участника Совбеза – Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия. Шесть государств отказались голосовать, еще пять поддержали предложение Москвы.
7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
11:55:40 17-10-2023
Не хотят огонь прекращать. Ну там интенсивней идет, на два года не растянется. И территория раз в 100 меньше. Только если все арабы обидятся тогда может затянуться
11:57:11 17-10-2023
Кто бы сомневался, что именно эти страны будут против. Польша и фашиская германия еще в ту же копилку..
12:16:22 17-10-2023
6 отказались голосовать: молчание = согласие; 6+5=11; 4 против... Почему не приняли?
13:34:30 17-10-2023
Гость (12:16:22 17-10-2023) 6 отказались голосовать: молчание = согласие; 6+5=11; 4 прот... Надо 9 - ЗА
17:21:56 17-10-2023
Получается, Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и Финляндия ЗА продолжение боевых действий между Израилем и ХАМАС. А также ПРОТИВ освобождения всех пленников.