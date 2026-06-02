Счастливые ритуалы для удачной сдачи экзаменов школьникам и студентам

В подборке счастливых ритуалов вы найдете способы успешно сдать экзамены и уйти на каникулы

02 июня 2026, 13:05, ИА Амител

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

Amic.ru делится подборкой счастливых ритуалов для успешной сдачи экзаменов.

Сейчас школьники по всей стране сдают ОГЭ и ЕГЭ, а студенты стараются получить зачеты и оценки на сессии. И некоторые традиции очень помогут им снять стресс и укрепить уверенность в себе.

Что нужно сделать перед экзаменом?

Пожелать себе "ни пуха ни пера". В ответ по традиции говорят: "К черту".

Спать в одежде, в которой вы планируете идти на экзамен. Так удача не потеряется за ночь.

Встать с постели с правильной ноги. Лучше — с правой.

Делать важные действия правой рукой. Например, закрывать дверь, надевать обувь или доставать ручку.

Взять с собой "счастливую вещь". Это может быть ручка, браслет, кольцо, монета, брелок или предмет одежды, в котором вы уже однажды успешно сдали экзамен или написали контрольную на хорошую оценку.

Перед выходом посмотреться в зеркало и улыбнуться себе. Так человек закрепляет уверенность и избавляется от лишнего страха.

Подержаться за отличника. Удача может передаться через прикосновение.

Дотронуться до учебника перед выходом. Даже если материал уже закрыт и собран в сумку, короткое прикосновение к книге или конспекту воспринимают как символическую поддержку.

Что нельзя делать перед экзаменом?