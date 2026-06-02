Счастливые ритуалы для удачной сдачи экзаменов школьникам и студентам
В подборке счастливых ритуалов вы найдете способы успешно сдать экзамены и уйти на каникулы
02 июня 2026, 13:05, ИА Амител
Amic.ru делится подборкой счастливых ритуалов для успешной сдачи экзаменов.
Сейчас школьники по всей стране сдают ОГЭ и ЕГЭ, а студенты стараются получить зачеты и оценки на сессии. И некоторые традиции очень помогут им снять стресс и укрепить уверенность в себе.
Что нужно сделать перед экзаменом?
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Пожелать себе "ни пуха ни пера". В ответ по традиции говорят: "К черту".
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Спать в одежде, в которой вы планируете идти на экзамен. Так удача не потеряется за ночь.
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Встать с постели с правильной ноги. Лучше — с правой.
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Делать важные действия правой рукой. Например, закрывать дверь, надевать обувь или доставать ручку.
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Взять с собой "счастливую вещь". Это может быть ручка, браслет, кольцо, монета, брелок или предмет одежды, в котором вы уже однажды успешно сдали экзамен или написали контрольную на хорошую оценку.
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Перед выходом посмотреться в зеркало и улыбнуться себе. Так человек закрепляет уверенность и избавляется от лишнего страха.
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Подержаться за отличника. Удача может передаться через прикосновение.
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Дотронуться до учебника перед выходом. Даже если материал уже закрыт и собран в сумку, короткое прикосновение к книге или конспекту воспринимают как символическую поддержку.
Что нельзя делать перед экзаменом?
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Входить в аудиторию первым и последним — лучше выбирать середину.
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Мыть голову, стричься и бриться перед экзаменом, — это может "смыть" удачу и знания.
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Оставлять открытыми конспекты или учебники дома на столе перед экзаменом.
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Выносить вечером мусор. Вместе с ним можно вынести и удачу, особенно накануне важного события.
14:14:18 02-06-2026
Главная примета - основательно подготовиться, и точно успешная сдача обеспечена!