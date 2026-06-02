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Счастливые ритуалы для удачной сдачи экзаменов школьникам и студентам

В подборке счастливых ритуалов вы найдете способы успешно сдать экзамены и уйти на каникулы

02 июня 2026, 13:05, ИА Амител

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru
Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

Amic.ru делится подборкой счастливых ритуалов для успешной сдачи экзаменов. 

Сейчас школьники по всей стране сдают ОГЭ и ЕГЭ, а студенты стараются получить зачеты и оценки на сессии. И некоторые традиции очень помогут им снять стресс и укрепить уверенность в себе. 

Что нужно сделать перед экзаменом? 

  • Пожелать себе "ни пуха ни пера". В ответ по традиции говорят: "К черту". 

  • Спать в одежде, в которой вы планируете идти на экзамен. Так удача не потеряется за ночь. 

  • Встать с постели с правильной ноги. Лучше — с правой. 

  • Делать важные действия правой рукой. Например, закрывать дверь, надевать обувь или доставать ручку. 

  • Взять с собой "счастливую вещь". Это может быть ручка, браслет, кольцо, монета, брелок или предмет одежды, в котором вы уже однажды успешно сдали экзамен или написали контрольную на хорошую оценку.

  • Перед выходом посмотреться в зеркало и улыбнуться себе. Так человек закрепляет уверенность и избавляется от лишнего страха.

  • Подержаться за отличника. Удача может передаться через прикосновение. 

  • Дотронуться до учебника перед выходом. Даже если материал уже закрыт и собран в сумку, короткое прикосновение к книге или конспекту воспринимают как символическую поддержку. 

Что нельзя делать перед экзаменом? 

  • Входить в аудиторию первым и последним — лучше выбирать середину. 

  • Мыть голову, стричься и бриться перед экзаменом, — это может "смыть" удачу и знания.

  • Оставлять открытыми конспекты или учебники дома на столе перед экзаменом.

  • Выносить вечером мусор. Вместе с ним можно вынести и удачу, особенно накануне важного события. 

Специальности в АБК / Фото создано с помощью нейросети Gemini (

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приметы студенты школы
       

Комментарии 1

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Гость

14:14:18 02-06-2026

Главная примета - основательно подготовиться, и точно успешная сдача обеспечена!

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