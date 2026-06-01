Выплата не учитывается при расчете единого пособия и не может быть списана за долги

01 июня 2026, 17:39, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Социальный фонд России (СФР) начал прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми, сообщает РИА Новости. Это нововведение направлено на поддержку семей, воспитывающих нескольких детей.

«Теперь родители могут подать заявление на получение этой выплаты через портал "Госуслуги", клиентские службы фонда или многофункциональные центры (МФЦ). Весь процесс максимально упрощен: нужно только подать заявление, а все необходимые данные фонд соберет и проверит самостоятельно», — уточнили в пресс-службе СФР.

Однако есть несколько документов, которые все же потребуется предоставить отдельно. К ним относятся свидетельства о рождении и браке, полученные за границей, а также сведения о доходах от силовых структур.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей должен быть до 18 лет, но если ребенок обучается на дневном отделении, то возрастной порог увеличивается до 23 лет. Чтобы получить выплату, доход на одного члена семьи за 2025 год не должен превышать полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе.

«Размер выплаты рассчитывается так: сначала определяется налог на доходы семьи за год, затем он пересчитывается по ставке 6% и возвращается в виде разницы. Важно отметить, что право на эту льготу имеют оба родителя, если они уплатили налог на доходы физических лиц (НДФЛ)», — рассказали в Соцфонде.

Заявления можно подать в течение четырех месяцев — до 1 октября. СФР рассматривает их в течение десяти рабочих дней. Если заявление одобрено, средства будут перечислены в течение пяти рабочих дней. Необходимо учитывать, что выплата не назначается при наличии задолженности по алиментам.