Школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории
Девушка проходит обследование в больнице Самары
02 июня 2026, 17:57, ИА Амител
ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru
Школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре, сообщает РИА Новости.
«После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города», — пишет агентство.
Инцидент произошел 1 июня в одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена.
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