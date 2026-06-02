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Школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории

Девушка проходит обследование в больнице Самары

02 июня 2026, 17:57, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru
ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

Школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре, сообщает РИА Новости

«После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города», — пишет агентство. 

Инцидент произошел 1 июня в одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена.

Ранее родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для поступления выпускников школ в 2026 году в вузы, колледжи и училища. В список также попали рабочие специальности в строительстве и производстве. 

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

20:53:45 02-06-2026

А по какой версии "Истории" был экзамен? Теорема Пифагора всегда была теоремой Пифагора, а вот у Истории всегда есть варианты, "правильномть" которых зависит от года на календаре.

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Змей

15:35:41 03-06-2026

Да уж, от истории от Мединского хоть у кого крыша съедет.

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