Школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории

Девушка проходит обследование в больнице Самары

02 июня 2026, 17:57, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

Школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре, сообщает РИА Новости.

«После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города», — пишет агентство.

Инцидент произошел 1 июня в одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена.

Ранее родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для поступления выпускников школ в 2026 году в вузы, колледжи и училища. В список также попали рабочие специальности в строительстве и производстве.