"Слабый шаг". Эксперты оценили нерешительность Банка России в снижении ключевой ставки

27 октября 2025

На заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% – на 0,5 процентного пункта, в то время как многие эксперты прогнозировали ее сохранение на прежнем уровне. Сторонники этой точки зрения указывали на ускорение инфляции, рост инфляционных ожиданий, дефицит кадров на рынке труда, а также принятие бюджета на ближайшие годы и налоговые новшества.

Банк России замечает, что решение о снижении ставки было принято в условиях, когда "устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год".

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», – отмечается в заявлении регулятора.

При этом Банк России собирается "поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", к таргету в размере 4%.

Сдержанное недовольство решением ЦБ высказали в Минэкономразвития, где назвали размер снижения ставки "символическим".

«Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом», – заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.

Не исключено, что произошедшее понижение последовало в преддверии предстоящего и довольно неприятного для банкиров разговора в Госдуме, где на 30 октября намечено заседание, посвященное ключевой ставке.

«Вопрос об этой ставке – критичен для нашей экономики, которая, без преувеличения, душится нынешними процентами по кредиту. Явно не каждая компания, не каждый предприниматель способны работать за счет собственных средств, к тому же в условиях беспрецедентных вызовов, что мы видим сегодня», – поделилась своим мнением с amic.ru депутат Госдумы Ирина Филатова (фракция КПРФ).

«Банк России сохранил нейтральный сигнал – "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», – указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

По мнению аналитика, такой сигнал "предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на последнем заседании в этом году, 19 декабря, на текущем уровне, так и ее снижения до 16%".

Решение о снижении ставки было принято после обвала рынка акций, произошедшего 23 октября на столичной бирже, обращает внимание экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Конечно, рынку акций это снижение не сильно помогло, но косвенную роль этот факт, видимо, все же сыграл. Но в целом Банк России показал, что тенденция к снижению "ключа" довольно устойчивая и она сохраняется. Без дальнейшего опускания ставки нашу экономику точно ожидает рецессия», – высказал он свою точку зрения amic.ru.

По мнению собеседника, существенное влияние на экономику этот шаг ЦБ не окажет:

«Это слишком слабый шаг, чтобы оказать влияние на ситуацию с теми же кредитами и связанные с ними возможности наших предприятий. На ситуацию, скажем, в промышленности существенное влияние окажет ставка 12-13%, это станет заметно и на росте ВВП. Но пока это больше моральная, политическая поддержка – демонстрация позитивного тренда, который является устойчивым».

Аналогичной позиции придерживается экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков. Он также напомнил, что на предыдущих опорных заседаниях Центробанк снижал ставку на 1%, в этот раз – на 0,5%.

«С одной стороны, мы видим вроде бы замедление процесса опускания ставки. В то же время даже столь незначительный показатель призван продемонстрировать, что позитивная тенденция сохраняется и это должно позитивно сказаться на кредитовании. Как показывает практика, на стремление брать кредиты оказывает влияние не только текущая ставка, но и ожидание ее дальнейшего снижения», – рассказал он amic.ru.

Конечно, Банк России очень аккуратно прокомментировал свое решение, однако даже такая осторожность является позитивным сигналом, уверен Максим Чирков.