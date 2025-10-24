"Как мертвому припарка". В Госдуме раскритиковали снижение ключевой ставки ЦБ

Депутат Делягин пояснил, что давление общественных ожиданий вынудило ЦБ пойти на символическое снижение, однако реального экономического эффекта это не принесет

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,5%. По мнению депутата, эта мера не окажет реального влияния на экономику и носит сугубо политический характер, сообщает "Газета.ру".

«[Решение ЦБ] как мертвому припарка. Это сугубо политическое действие, которое вызвано недовольством экономики и недовольством политическим», – заявил Делягин.

Депутат пояснил, что давление общественных ожиданий вынудило ЦБ пойти на символическое снижение, однако реального экономического эффекта это не принесет.

«Кредиты станут чуть подешевле, но они останутся дорогими», – отметил он.

Особую критику вызвали официальные данные по инфляции. По словам Делягина, реальный рост потребительских цен значительно превышает объявленные 8,2%.

«Если вы кому-нибудь скажете на улице, что цены за последний год выросли на 8,2%, то можете столкнуться и с физическим насилием», – заявил парламентарий.

Напомним, что 24 октября Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, ориентируясь на возвращение инфляции к целевым 4%.