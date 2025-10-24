НОВОСТИЭкономика

"Как мертвому припарка". В Госдуме раскритиковали снижение ключевой ставки ЦБ

Депутат Делягин пояснил, что давление общественных ожиданий вынудило ЦБ пойти на символическое снижение, однако реального экономического эффекта это не принесет

24 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,5%. По мнению депутата, эта мера не окажет реального влияния на экономику и носит сугубо политический характер, сообщает "Газета.ру".

«[Решение ЦБ] как мертвому припарка. Это сугубо политическое действие, которое вызвано недовольством экономики и недовольством политическим», – заявил Делягин.

Депутат пояснил, что давление общественных ожиданий вынудило ЦБ пойти на символическое снижение, однако реального экономического эффекта это не принесет.

«Кредиты станут чуть подешевле, но они останутся дорогими», – отметил он.

Особую критику вызвали официальные данные по инфляции. По словам Делягина, реальный рост потребительских цен значительно превышает объявленные 8,2%.

«Если вы кому-нибудь скажете на улице, что цены за последний год выросли на 8,2%, то можете столкнуться и с физическим насилием», – заявил парламентарий.

Напомним, что 24 октября Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, ориентируясь на возвращение инфляции к целевым 4%.

Экономика Госдума деньги

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:00:33 24-10-2025

А главное здесь тонкий и хитрый подкат под очередную индексацию пенсий. Ловко каждый новый год делают унизительный подарок пожилым людям.Похор.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:07 24-10-2025

А не иноагент ли он часом?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:46:06 24-10-2025

Гость (21:14:07 24-10-2025) А не иноагент ли он часом?... Конечно, враг народа. Чувствую, скоро с ним несчастье какое-нибудь случится.
🤣

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:39 24-10-2025

Существенное снижение ключевой ставки спровоцирует варварский рост инфляции, которая и без того далека от цивилизованной! Этого, что ли, добивается депутат, призывая более радикально латать Тришкин кафтан?

  -11 Нравится
Ответить
