Банки корректируют доходность по вкладам после снижения ключевой ставки

На некоторые продукты ставки снизились, на некоторые стали выше

19 сентября 2025, 17:25, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В сентябре 2025 года ставки по банковским вкладам в России снова меняются, что связано с понижением ключевой ставки Банком России до 17% годовых. По некоторым накопительным продуктам происходит снижение, но некоторые, наоборот, пошли в рост. Эксперты уверены, что вклады, особенно на короткий срок, остаются востребованным и доходным вариантом.

По данным Центробанка на 16 сентября 2025 года, средняя ставка на первую декаду месяца составляет 15,59%. По срокам размещения средние максимальные процентные ставки:

до 90 дней – 15,14%;

от 91 до 180 дней – 14,79%;

от 181 дня до 1 года – 14,13%;

свыше 1 года – 12,39%.

В начале осени несколько банков объявили об изменении ставки по вкладам. Согласно данным маркетплейса "Финуслуги", с 12 сентября, после заседания ЦБ, среди топ-20 банков средняя ставка по вкладам на год снизилась на 0,24 процентного пункта, по полугодовым вкладам – упала на 0,12 процентного пункта, а по трехмесячным вкладам – на 0,09 процентного пункта.

19 сентября об изменении условий по краткосрочным и долгосрочным вкладам сообщили в ВТБ. Ставки по вкладам на три-четыре месяца и на срок от полутора лет выросли, при этом проценты по вкладам на шесть месяцев и один год – снизились. Максимальная ставка составит 15,8% годовых.

«Большинство вкладов открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям – будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года», – пояснил заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Сбер с 15 сентября изменил ставку с 16 до 15,5% годовых на срок три месяца. В Альфа-Банке пересмотрели продукт "Альфа-Вклад Новые деньги" на срок до полугода. Теперь доходность по ним составляет от 15 до 16% в зависимости от срока. Ранее была выше с 0,5 до одного процентного пункта.

По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 17% к концу текущего года и составит 67,2 трлн рублей.