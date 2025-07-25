Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Банк России продолжит снижать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания», – заявила она.