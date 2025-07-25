Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку
Тем не менее Банк России беспокоят повышенные инфляционные ожидания
25 июля 2025, 23:00, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.
«Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания», – заявила она.
25 июля Центробанк понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых.
Как отмечал регулятор, текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а рост внутреннего спроса замедляется.
23:30:15 25-07-2025
А зачем, если по рассказам от этого сплошные плюсы?
08:26:01 26-07-2025
Гость (23:30:15 25-07-2025) А зачем, если по рассказам от этого сплошные плюсы?... Условия изменились, очевидно же.
09:50:53 26-07-2025
Гость (23:30:15 25-07-2025) А зачем, если по рассказам от этого сплошные плюсы?... Затем, что потребительские кредиты под 35 % никто не берет.
09:29:11 26-07-2025
уже всем ясно, что экономика, как и психология или философия - это балталогия, а не наука.
уже понятно что во ВШе сидят враги. которые стране сделали зла больше. чем любые западные санкции.
12:33:09 26-07-2025
Верю, 100% обязательно понизится..
12:57:14 26-07-2025
Когда частный банк, принадлежащий неизвестно кому, станет государственным?
06:03:03 27-07-2025
- "Как отмечал регулятор, текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а рост внутреннего спроса замедляется."------------- Какое то царство кривых зеркал - не верь глазам своим.