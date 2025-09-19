НОВОСТИЭкономика

Минфин закладывает ключевую ставку 12-13% в бюджет на 2026 год

Это базовый сценарий

19 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Минфин РФ планирует ключевую ставку на уровне 12-13% при подготовке проекта бюджета России на 2026 год, рассказал "Известиям" глава ведомства Антон Силуанов.

Как пояснил министр, в документе Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики" предусмотрено несколько сценариев.

«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение», – уточнил Силуанов.

Напомним, 12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Ранее сообщалось, что в 2026 году ставка может составить 13%.

"Ключ" повернули вниз. Как отразится на экономике РФ снижение банковской ставки

Центробанк пытается регулировать экономику и поведение россиян
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:38:11 19-09-2025

Обесценивание накоплений?

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:12:00 19-09-2025

И при этом планирует поднять НДС до 26%😡

Avatar Picture
Musik

08:22:07 20-09-2025

Sic semper tyrannis (22:12:00 19-09-2025) И при этом планирует поднять НДС до 26%😡... Поцоны не в курсе.
Опять к НГ залегают с изменениями ЦПП

