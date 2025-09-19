Минфин закладывает ключевую ставку 12-13% в бюджет на 2026 год

Это базовый сценарий

19 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минфин РФ планирует ключевую ставку на уровне 12-13% при подготовке проекта бюджета России на 2026 год, рассказал "Известиям" глава ведомства Антон Силуанов.

Как пояснил министр, в документе Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики" предусмотрено несколько сценариев.

«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение», – уточнил Силуанов.

Напомним, 12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Ранее сообщалось, что в 2026 году ставка может составить 13%.