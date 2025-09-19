Минфин закладывает ключевую ставку 12-13% в бюджет на 2026 год
Это базовый сценарий
19 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Минфин РФ планирует ключевую ставку на уровне 12-13% при подготовке проекта бюджета России на 2026 год, рассказал "Известиям" глава ведомства Антон Силуанов.
Как пояснил министр, в документе Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики" предусмотрено несколько сценариев.
«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение», – уточнил Силуанов.
Напомним, 12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Ранее сообщалось, что в 2026 году ставка может составить 13%.
16:38:11 19-09-2025
Обесценивание накоплений?
22:12:00 19-09-2025
И при этом планирует поднять НДС до 26%😡
08:22:07 20-09-2025
Sic semper tyrannis (22:12:00 19-09-2025) И при этом планирует поднять НДС до 26%😡... Поцоны не в курсе.
Опять к НГ залегают с изменениями ЦПП