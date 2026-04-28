Россияне массово скупают презервативы на фоне опасений дефицита
Затягивание кризиса может привести к реальному дефициту средств контрацепции на российском рынке
28 апреля 2026, 16:30, ИА Амител
Весной этого года в России зафиксирован небывалый рост продаж средств контрацепции. По информации телеграм-канала "Shot Проверка", покупатели предпочитают приобретать крупные упаковки, опасаясь дальнейшего повышения цен и возможного дефицита товаров.
Источники сообщают, что в марте с прилавков исчезли почти все импортные упаковки контрацептивов объемом от 10 до 100 штук. Торговые представители подтверждают, что люди покупают средства контрацепции большими партиями, рассчитывая использовать их в течение одного-трех лет.
«Цены на презервативы могут вырасти на 20% в этом году. Причиной этого являются проблемы с транспортировкой латекса из основных стран-производителей, таких как Малайзия и Таиланд, а также обострение ближневосточного конфликта, которое осложнило логистические цепочки», — говорят эксперты рынка.
Кроме латексных изделий, на полках магазинов можно найти полиуретановые контрацептивы японского производства. На данный момент они стоят в среднем на 100 рублей дороже своих натуральных аналогов. Аналитики прогнозируют, что цены на эту категорию товаров будут продолжать расти, поскольку они напрямую зависят от стоимости нефти. В отличие от латексных презервативов, которые изготавливаются из каучукового сока, полиуретановые изделия производятся из углеводородных материалов, получаемых в результате нефтепереработки.
Аналитики опасаются, что в случае затяжного иранского кризиса российский рынок может столкнуться с нехваткой презервативов. Однако если это произойдет, возможно, возрастет и уровень рождаемости.
17:07:25 28-04-2026
Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, но и количество заболеваний передающихся половым путем.
19:10:22 28-04-2026
Иван (17:07:25 28-04-2026) Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, ... Уже... Возросло...
21:04:18 28-04-2026
Иван (17:07:25 28-04-2026) Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, ... Вань вот ты серьезно??? Дуракам их хоть бесплатно раздавай будут воду в них наливать. Китайцы с Казахами натащат не волнуйся. Если что тут спишемся я скажу где купить))
20:03:07 28-04-2026
Был когда-то дефицит и изделия № 2. Подтверждаю.
21:32:56 28-04-2026
Сегодня был в аптеке всё завалено резинотехническими изделиями, информация фейк.
22:48:46 28-04-2026
так есть же другие более приятные и надежные средства - таблетка 72 часа и прочее... странные кто любит с презервативом...это наверное когда беспорядочно и много партнеров, тогда только