Россияне массово скупают презервативы на фоне опасений дефицита

Затягивание кризиса может привести к реальному дефициту средств контрацепции на российском рынке

28 апреля 2026, 16:30, ИА Амител

Презервативы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Весной этого года в России зафиксирован небывалый рост продаж средств контрацепции. По информации телеграм-канала "Shot Проверка", покупатели предпочитают приобретать крупные упаковки, опасаясь дальнейшего повышения цен и возможного дефицита товаров.

Источники сообщают, что в марте с прилавков исчезли почти все импортные упаковки контрацептивов объемом от 10 до 100 штук. Торговые представители подтверждают, что люди покупают средства контрацепции большими партиями, рассчитывая использовать их в течение одного-трех лет.

«Цены на презервативы могут вырасти на 20% в этом году. Причиной этого являются проблемы с транспортировкой латекса из основных стран-производителей, таких как Малайзия и Таиланд, а также обострение ближневосточного конфликта, которое осложнило логистические цепочки», — говорят эксперты рынка.

Кроме латексных изделий, на полках магазинов можно найти полиуретановые контрацептивы японского производства. На данный момент они стоят в среднем на 100 рублей дороже своих натуральных аналогов. Аналитики прогнозируют, что цены на эту категорию товаров будут продолжать расти, поскольку они напрямую зависят от стоимости нефти. В отличие от латексных презервативов, которые изготавливаются из каучукового сока, полиуретановые изделия производятся из углеводородных материалов, получаемых в результате нефтепереработки.

Аналитики опасаются, что в случае затяжного иранского кризиса российский рынок может столкнуться с нехваткой презервативов. Однако если это произойдет, возможно, возрастет и уровень рождаемости.

Иван

17:07:25 28-04-2026

Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, но и количество заболеваний передающихся половым путем.

Гость

19:10:22 28-04-2026

Иван (17:07:25 28-04-2026) Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, ... Уже... Возросло...

гость

21:04:18 28-04-2026

Иван (17:07:25 28-04-2026) Возрастёт не только уровень незапланированной беременности, ... Вань вот ты серьезно??? Дуракам их хоть бесплатно раздавай будут воду в них наливать. Китайцы с Казахами натащат не волнуйся. Если что тут спишемся я скажу где купить))

Горожанин.

20:03:07 28-04-2026

Был когда-то дефицит и изделия № 2. Подтверждаю.

Гость

21:32:56 28-04-2026

Сегодня был в аптеке всё завалено резинотехническими изделиями, информация фейк.

Гость

22:48:46 28-04-2026

так есть же другие более приятные и надежные средства - таблетка 72 часа и прочее... странные кто любит с презервативом...это наверное когда беспорядочно и много партнеров, тогда только

