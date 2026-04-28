Apple разрабатывает "жидкий" дисплей нового поколения для юбилейного iPhone 20
Визуальный эффект в таком дисплее будет создаваться за счет комбинации нескольких показателей
28 апреля 2026, 16:28, ИА Амител
Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил на своей странице в соцсети X о возможном появлении у Apple дисплея нового поколения для юбилейной модели iPhone — Liquid Glass Display, пишет "Газета.ru".
Инсайдер подчеркивает, что технология не повторяет привычные изогнутые экраны, распространенные в Android‑устройствах. Вместо этого Apple может использовать более сложную конструкцию с минимальной физической кривизной.
Визуальный эффект в таком дисплее будет создаваться за счет комбинации оптического преломления, светопроводящих элементов и продуманной визуальной архитектуры.
Ожидается, что такая технология позволит почти полностью убрать видимые рамки экрана, при этом сохранив естественное восприятие изображения по краям.
Ключевая особенность концепции — эффект "текучести" изображения: он должен сочетаться с прозрачностью и четкостью, типичными для стеклянных поверхностей.
По дополнительной информации от инсайдера Digital Chat Station, Apple, предположительно, разрабатывает этот экран для условного iPhone 20 в сотрудничестве с Samsung. Согласно слухам, дисплей может получить изгиб по всем четырем сторонам.
3Д аватарки и вывод 3Д активный, вот что, голограммы объемные вас ожидает в яблоке20