Что Виктория Боня рассказала в своем видеообращении к Путину и что ей ответили в Кремле?
Ролик получился настолько резонансным, что пресс-секретарь президента на него отреагировал
17 апреля 2026, 15:45, ИА Амител
Видеообращение телеведущей и блогера Виктории Бони, которое она опубликовала 14 апреля, вызвало широкий резонанс в обществе. В ролике она обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину, подняв целый ряд "неудобных" тем.
Всего за три дня видео набрало более 26 миллионов просмотров и свыше миллиона лайков. Ход Бони сработал: на ее обращение отреагировали в Кремле.
О том, какие темы блогер подняла в своем выступлении и какие ответы получила из Кремля, — в материале amic.ru.
Что за обращение записала Виктория Боня?
О каких проблемах, о которых остальные "боятся говорить", Боня рассказала в видео?
Одной из центральных тем стало наводнение в Дагестане, реакцию на которое Боня назвала недостаточно оперативной. Она также обратила внимание на экологическую ситуацию в Анапе после разлива мазута в 2025 году. Телеведущая подчеркнула, что последствия, по ее словам, до сих пор сильны: фиксируются загрязнения и гибель животных. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что курортный сезон должен пройти в полном объёме. Региональные службы, в свою очередь, связывали возможные новые загрязнения с внешними факторами.
Боня также затронула ситуацию с изъятием скота в Новосибирской области, подчеркнув его значимость для сельских жителей. Отдельно она высказалась о запрете рекламы в Instagram*, указав на сложности, с которыми столкнулся малый бизнес.
Кроме того, блогер прокомментировала дело Валерии и Артема Чекалиных, назвав происходящее "показательной поркой". Она раскритиковала приговор Артему (семь лет заключения) и призвала пересмотреть его, отмечая, что подобные инциденты с участием высокопоставленных лиц не получили подобного наказания. Отдельно Боня упомянула сложную ситуацию Валерии: та воспитывает четверых детей и столкнулась с тяжелым заболеванием — раком желудка 4-й стадии.
Но наибольший резонанс в Сети вызвали высказывания о блокировке мессенджеров, в частности — Telegram. Боня подчеркнула, что такие сервисы играют важную роль для общения с родственниками за границей. Кстати, сама девушка не находится в России: она постоянно проживает в Монако. По ее словам, национальный мессенджер Max за пределами РФ недоступен, что дополнительно усложняет коммуникацию. При этом она подчеркнула, что даже на новой платформе сохраняются риски мошенничества.
В завершение Боня заявила, что между обществом и властью сегодня слишком большая дистанция. Она предложила создать платформу, через которую граждане могли бы напрямую обращаться к президенту.
Кто поддержал обращение Виктории Бони к Путину?
После публикации ролика с похожим обращением выступила блогер Айза. Она также затронула экологические вопросы, проблемы бизнеса и ограничения в интернете, добавив к этому темы паводков в сибирских регионах и коррупции. Отметим, что Айза тоже уже давно живет за границей — на Бали.
Поддержку Боне выразила блогер Анастасия Кашеварова. Она отметила, те, кто раскритиковал Викторию, оказались способны лишь на оскорбления, но содержательных ответов на поднятые вопросы так и не дали.
На ситуацию отреагировали и представители церкви. Священник Павел Островский поддержал Боню. Критиков же он, наоборот, осудил: по его мнению, ими движет не противоположное мнение по поднятым темам, а внутренние личные мотивы.
Как в Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением. Он отметил высокий интерес аудитории к ролику и подчеркнул, что затронутые темы носят резонансный характер.
«Оно обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведется работа», — сказал журналистам Дмитрий Песков.
Что сказала Боня по поводу комментария Дмитрия Пескова?
В ответ на комментарий Кремля Виктория Боня опубликовала второе видео. В нем она эмоционально отреагировала на отклик, поблагодарив как подписчиков, так и представителей власти. Она подчеркнула, что считает важным использовать свою публичность для обсуждения общественно значимых вопросов, и выразила надежду на улучшение ситуации.
Могут ли разблокировать Telegram после резонансного видеообращения Бони?
Вопрос вокруг работы Telegram остается открытым. Пока нельзя сказать точно, снимут ли власти ограничения или, напротив, продолжат их ужесточать. К примеру, на днях ряд СМИ сообщали, что существует вероятность послаблений в ближайшее время. Но официальные лица эти слухи никак не комментируют.
Остается лишь ждать новостей.
*Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
15:50:31 17-04-2026
Краткое содержание: Эй вы там! Вы там совсем уже?! - Они там: Да мы про всё знаем, мы тут ведем большую работу! - Ой, ну тады ладно! Я не оппозиция.
16:12:31 17-04-2026
Виктория Боня ... посмотрели ваше обращение... смеялись всем Кремлём...
16:30:03 17-04-2026
Как известно, задавать каверзные вопросы королю мог только придворный шут. Если шут зарывался - его казнили. Остальные помалкивали.
16:40:30 17-04-2026
Надо же россияне то молчат , хоть Вика движуху проявила спасибо девчуля
17:06:20 17-04-2026
А где Бузова, почему вопросы не задает?
17:41:53 17-04-2026
Кто это такая? Да что она знает о жизни в России? Видимо решила попиариться на проблемах людей и имени президента.
17:56:04 17-04-2026
Гость (17:41:53 17-04-2026) Кто это такая? Да что она знает о жизни в России? Видимо реш... Живя в Каннах ей, видней.
18:30:21 17-04-2026
Собирать и концентрировать всю черноту ума не то что бы много не надо. А вообще не надо. Ум нужен для того что бы об.ективно изложить картину. Она рассказала про тысячи построенных школ мостов дорог. Развязок как у нас в городе. Пусть худо бедно. Чиновников воров сажают. Губер бывший Курской области. Почти все мин обороны. У нас шеломенцев. Министр транспорта бывший до 22 кажется. Директор дсу4. Теперь начальник Зап сила вообще фантастическая личность. Тем более что РЖД всегда своих прикрывает. Говорит что все действия были от имени РЖД. А так это просто поговорка что до..браться и до столба можно не было бы этих событий она бы про другие хаяла. Хайлом своим. Короче таким надо сразу показывать и говорить на словах куда идти. И вообще она кто такая ведущая певица. Прославилась благодаря сиськам. Вот и говори про сиськи. Как сказали в одном кино. Сиськи- это хорошо. Сиськи любят все.
12:27:48 18-04-2026
Рома с (18:30:21 17-04-2026) Собирать и концентрировать всю черноту ума не то что бы мног... Слава, Витя, залогиньтесь!
19:38:13 17-04-2026
Президент - не более чем нанятый народом управленец (каким бы "государем" себя ни мнил)! Так его ли "бояться" гораздо более полномочному 'источнику власти'?
19:41:46 17-04-2026
надо же! пластикой так лицо обезобразить.
19:49:51 17-04-2026
Как же сильна вера в " доброго царя"!
21:35:02 17-04-2026
Фильм "Убийца внутри меня". Сцена 26:10. Там Джессика Альба не Боня. Но очень похоже на Боню. Вы как считаете? Жаль что не Боня...
22:25:22 17-04-2026
Вы будете смеяться, но один украинский журналист- блогер рассказал, что украинская аудитория удивляется, как Кремль обратил внимание на сообщение Бони из Монако. Прямо позавидовали. Типа того, что видят в этом пример демократии, недоступный окраинцам в их отношениях со своей властью.
07:30:33 18-04-2026
Кто это -Боня ? На кличку собаки похоже.
10:26:53 20-04-2026
Живёт за границей эта Баня. На жалости к народу решила сыграть, может, её в президенты метят? Ничего объективного она не написали. Президента как раз никто и не боится, раз губернаторы сплошь воры. И тут же она защищает преступника налогового. Сама себе противоречит, логики ноль, а играет в патриотку. И да, её надо оформить в инагенты, там этим явно смердит.
17:18:42 21-04-2026
Из нее очевидно решили сделать замену Навального. Попользуются ей какое-то время, а потом в расход. На радость Смерфитам, они ее жуть как ненавидят. Наследница уже подросла, вполне без мамы обойдется. Тем более без такой мамы. Позор семьи. А так хоть героический шлейф за ней будет - пала в борьбе за демократию.
21:38:04 21-04-2026
Ещё одна боня из подворотни, патриотка, славы захотела минутной,почему в Монако ,а не в Израиле
16:59:24 23-04-2026
Господи какая то Боня и от имени русского народа. Хочется посоветовать первое посетить школу и начиная с первого класса, чтобы научиться обороту речи на русском языке. Второе что полезного ты сделала в своей жизни и тем более для России. Третье мы и без тебя все знаем, также и знаем то как сейчас тяжело стране. И потому кривляться не будем как ты, а поддержим нашу армию и нашу страну.