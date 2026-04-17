Одной из центральных тем стало наводнение в Дагестане, реакцию на которое Боня назвала недостаточно оперативной. Она также обратила внимание на экологическую ситуацию в Анапе после разлива мазута в 2025 году. Телеведущая подчеркнула, что последствия, по ее словам, до сих пор сильны: фиксируются загрязнения и гибель животных. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что курортный сезон должен пройти в полном объёме. Региональные службы, в свою очередь, связывали возможные новые загрязнения с внешними факторами.

Боня также затронула ситуацию с изъятием скота в Новосибирской области, подчеркнув его значимость для сельских жителей. Отдельно она высказалась о запрете рекламы в Instagram*, указав на сложности, с которыми столкнулся малый бизнес.

Кроме того, блогер прокомментировала дело Валерии и Артема Чекалиных, назвав происходящее "показательной поркой". Она раскритиковала приговор Артему (семь лет заключения) и призвала пересмотреть его, отмечая, что подобные инциденты с участием высокопоставленных лиц не получили подобного наказания. Отдельно Боня упомянула сложную ситуацию Валерии: та воспитывает четверых детей и столкнулась с тяжелым заболеванием — раком желудка 4-й стадии.

Но наибольший резонанс в Сети вызвали высказывания о блокировке мессенджеров, в частности — Telegram. Боня подчеркнула, что такие сервисы играют важную роль для общения с родственниками за границей. Кстати, сама девушка не находится в России: она постоянно проживает в Монако. По ее словам, национальный мессенджер Max за пределами РФ недоступен, что дополнительно усложняет коммуникацию. При этом она подчеркнула, что даже на новой платформе сохраняются риски мошенничества.

В завершение Боня заявила, что между обществом и властью сегодня слишком большая дистанция. Она предложила создать платформу, через которую граждане могли бы напрямую обращаться к президенту.