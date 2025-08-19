Остаться активным. Как в Алтайском крае работает медицинское сопровождение пожилых людей

Помощь старшему поколению регламентируется отдельным региональным проектом "Активное долголетие"

Пожилой пациент на приеме / Фото: Минздрав Алтайского края

С 2017 года в Алтайском крае активно развивается гериатрическая служба, которая специализируется на оказании помощи старшему поколению. С каждым годом работа этих врачей становится все более важной и актуальной, поскольку продолжительность жизни растет, отмечает министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, сегодня уже четверть населения края – старше трудоспособного возраста.

В 2025 году стартовал проект "Активное долголетие в Алтайском крае", который входит в нацпроект "Семья". Программу курирует Минсоцзащиты, но все ее "медицинские" аспекты реализует региональный Минздрав.

О том, какую помощь оказывают пожилым жителям Алтайского края, – в материале amic.ru.

В два раза больше гериатрических кабинетов

Сейчас жителей, которым уже больше 60 лет, в Алтайском крае свыше 530 тысяч. Это 25,3% населения, отмечают в региональном Минздраве. В ведомстве добавляют, что для многих пожилых людей характерно наличие сразу нескольких хронических заболеваний. Часто эти недуги не просто портят качество жизни, а лишают человека автономности: ему постоянно требуется как медицинская, так и социальная помощь.

Всю цепочку сопровождения и оказания помощи нужно выстроить так, чтобы пожилой человек оставался самостоятельным как можно дольше, поясняет Дмитрий Попов.

«Поэтому перед системой здравоохранения стоит задача пересмотреть оказание помощи для людей пожилого возраста, чтобы она стала более эффективной. Во многом это удается сделать благодаря реализации программы "Активное долголетие", которая реализуется в рамках национального проекта "Семья" и рассчитана на период до 2030 года. Программа предназначена для пожилых людей – женщин старше 60 лет и мужчин старше 65. Главная цель – сохранить социальную активность, укрепить здоровье, увеличить продолжительность здоровой жизни и повысить уровень жизни старшего поколения», – рассказал министр.Координирует работу в этом направлении Алтайский краевой гериатрический центр, который действует на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн. При этом служба рассредоточена по всему краю: в амбулаторном звене сейчас работает 25 гериатрических кабинетов. В прошлом году врачи, которые в них трудятся, осмотрели почти 14 тысяч человек, а за семь месяцев 2025-го на прием пришло 9,6 тысячи пожилых жителей региона.

В рамках "Активного долголетия" количество гериатрических кабинетов как минимум удвоится – только до конца этого года планируется открыть еще 28 таких отделений в различных медучреждениях края, сообщил Дмитрий Попов. Минздрав региона активно ведет эту работу: сейчас сотрудники проходят переподготовку, закупается оборудование, оформляются соответствующие лицензии.

Фото: правительство Алтайского края

Переломы и когнитивные нарушения

Одно из самых важных звеньев всей системы оказания помощи – диспансеризация и диспансерное наблюдение. Жителей старше 60 лет обследуют ежегодно, а спектр исследований у них шире, чем у более молодых людей. Тех, кому поставили серьезный диагноз, и вовсе наблюдают постоянно, контролируя лечение и динамику.

Отдельно врачи-гериатры сосредоточены на поиске трех больших "красных флагов": это старческая астения, когнитивные нарушения и риск падений и остеопоротических переломов. В гериатрии эти недуги считаются фатальными для пожилого человека.

Старческая астения – естественное возрастное снижение физиологического резерва организма. Из-за низкой активности и плохого питания пациент с годами становится слабым и уязвимым для массы заболеваний.

Риск переломов – отдельная и очень серьезная тема в гериатрии. Если молодой человек может довольно быстро оправиться от такой травмы, то пожилому восстановление может даться очень тяжело. А перелом шейки бедра и вовсе может навсегда приковать такого пациента к койке. Более того, если не прооперировать эту травму, риск смерти пациента в течение первых шести месяцев составляет 50%. Пожилых, которые получили такую тяжелую травму, в Алтайском крае оперируют в кратчайшие сроки, прибегая к самым современным технологиям.

Так, в 2024 году хирургическую помощь получили 1375 пациентов, в 415 случаях врачи выполнили эндопротезирование. За первую половину этого года врачи провели уже 1096 операций.

Когнитивные нарушения у пожилых людей также ведут к потере автономности. Здесь ранняя диагностика важна как никогда – только вовремя выявив отклонения, врач сможет их скорректировать. Региональный Минздрав работает над тем, чтобы внедрить систему раннего выявления во всех медучреждениях края.

А с 2024-го в Алтайском крае приступили к реализации еще одного проекта, направленного на когнитивные нарушения у пожилых. Речь идет о "Клиниках памяти": первая уже работает в Барнауле, а скоро такие же появятся в Рубцовске и Камне-на-Оби.

И это лишь часть недугов, которые выявляют у пожилых пациентов: врачи также диагностируют и сердечно-сосудистые, и онкологические, и неврологические, и многие другие заболевания. Для более эффективного лечения "старческих" болезней в медучреждениях предусмотрены специальные койки, отмечает Дмитрий Попов.

«Стационарную медицинскую помощь по профилю "гериатрия" могут получить не только в Барнауле, но и в Рубцовске, и Бийске, всего сейчас развернуто 200 коек. В прошлом году прошли лечение 6395 граждан пожилого и старческого возраста, за семь месяцев 2025 года – 3939 человек», – рассказал глава Минздрава.Он также добавил, что уже несколько лет в крае активно развивается служба долговременного ухода за пожилыми людьми – здесь медики активно сотрудничают с социальными службами.

Фото: Минздрав Алтайского края

Забота врачей и близких

Пожалуй, главная часть работы гериатрической службы – профилактика. Заболевания, присущие старшему поколению, гораздо проще предупредить, чем вылечить. Поэтому в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн регулярно проводятся Школы здоровья для пожилых пациентов и их близких. Темы самые разные: от питания до обустройства жилья и преодоления психологических проблем.

Особый акцент делается на том, что даже в старости человек должен оставаться активным, отмечает алтайский врач-гериатр Наталья Целюк. По ее словам, определяющую роль играет сохранение активности пациента.

«Активность действительно играет ключевую роль в поддержании качества жизни в зрелом возрасте. Важно различать ситуации, когда пожилой человек предпочитает пассивный образ жизни сам, и случаи, когда ограничения связаны с медицинскими противопоказаниями. Лечащий врач часто советует отдых и снижение физической активности, но только при серьезных обострениях заболеваний. Во всех остальных ситуациях поддержание подвижности и социализации крайне важны», – поясняет специалист.По ее словам, близкие пожилого человека должны соблюдать правильный баланс. С одной стороны, важно помогать и оказывать всяческую поддержку. С другой – ваш близкий должен при этом не лишаться своей самостоятельности. Кроме того, стоит позаботиться не только о физической, но и о социальной активности, убеждена гериатр.

«Социальная активность необходима каждому человеку независимо от возраста. Можно предложить пожилым людям освоить новые технологии, научиться пользоваться компьютером или интернетом. Запись к врачу онлайн, передача показаний счетчиков воды и многие другие удобства сделают их жизнь проще и комфортнее. Организовывайте прогулки на свежем воздухе, посещайте музеи, выставки, мероприятия рядом с домом. Познакомьте пожилого человека с новыми занятиями, такими как садоводство, вязание, рисование, которое приносит радость и повышает самооценку», – советует Целюк.Отметим, что система медицинского сопровождения пожилых людей в Алтайском крае действует не первый год. С 2018-го гериатрическое направление развивали в рамках проекта "Старшее поколение" закончившегося нацпроекта "Демография".