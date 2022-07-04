В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек

Открытые городские соревнования по летнему биатлону прошли в Барнауле 29-30 июня на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва. В состязании участвовали юноши и девушки 2007-2011 годов рождения.

На старт вышло 115 юных спортсменов Барнаульской федерации биатлона, Алтайского училища олимпийского резерва, ДЮСШ Бийского района, Заринска, Ребрихинского и Солтонского районов, а также Республики Алтай, в том числе Турочакской ДЮСШ.

В первый день соревнований стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую физическую подготовку. Победителями в своих возрастных группах стали Михаил Кожевин (Заринск), Евгения Адыбасова (Республика Алтай), Матвей Невзоров (Ребрихинская СШ) и Екатерина Лыжина (Барнаульская федерация биатлона).

Во второй день спортсмены проходили смешанную эстафетную гонку. В каждой команде было по две девушки и по двое юношей.

Победителями и призёрами в эстафетах стали:

Юноши и девушки 2009-2011 годов рождения

1 место — Барнаульская федерация биатлона (Мария Саватеева, Екатерина Лыжина, Евгений Беспаликов, Макар Токарев).

2 место — ЦФК Солтонского района (Дарья Пегусова, Виктория Самышкина, Артём Денисов, Артур Паздерин).

3 место — Ребрихинская СШ (Дарья Троценко, Ольга Штейнбрехер, Данил Невзоров, Матвей Невзоров).

Юноши и девушки 2007-2008 годов рождения

1 место — Республика Алтай — Барнаульская федерация биатлона (Евгения Адыбасова, Милена Градобоева, Владислав Немцев, Марк Долгов).

2 место — Ребрихинская СШ (Ксения Нестерова, Милена Рождественская, Даниил Агафонов, Михаил Коновалов).

3 место — Барнаульская федерация биатлона (Дарья Жаворонок, Анастасия Ануфриева, Глеб Акентьев, Платон Егоров).

Добавим, что на соревнованиях участникам предоставили современные пневматические винтовки «Пионер 345К», приобретённые на средства президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс «Алтай». Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к использованию в течение 30 минут. Это позволяет организовывать состязания по пневматическому биатлону практически на любых спортивных площадках.

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований Сергею Локтеву — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Николаю Солдатенко — директору ООО «Алтайский сыровар», Вячеславу Костюку — директору сети блинных «Сковородовна», Борису Глумову — директору магазина «Чемпион», а также партнёру соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.