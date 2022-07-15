Зачем в Барнауле построят центр настольного тенниса и сколько на него потратят денег

Компания «АльфА-проекТ» выиграла конкурс на составления проекта нового центра настольного тенниса, который появится в Барнауле по адресу Павловский тракт, 156б, за гипермаркетом «Лента».

Согласно данным на сайте госзакупок, на разработку проекта для двухэтажного спортивного объекта из федерального бюджета уйдет 6,3 миллиона рублей. Рассказываем, каким будет центр и зачем он вообще нужен региону.

Каким будет новый центр для настольного тенниса?

По условиям контракта, специалисты архитектурного бюро должны за 9 месяцев предоставить проектно-сметную документацию, куда входит генеральный план здания, благоустройство, озеленение, архитектурные решения с учётом потребностей инвалидов и маломобильных граждан, наружные и внутренние инженерные системы. Внутри центра расположатся два больших зала, один из них для настольного тенниса со специальным профессиональным покрытием, второй игровой.

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Внутри здания предусмотрены трибуны на 100 человек. Еще около 100 разместят на трибунах. Помимо зала, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ. Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями.

Зачем вообще в Алтайском крае нужен центр настольного тенниса?

Это решение министерства спорта страны. Средства на строительство центра настольного тенниса поступят из федерального бюджета. Подобные спортивные объекты появятся в каждом федеральном округе.

В январе 2021 года в ходе рабочего визита на Алтай министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что край получит около 250 миллионов рублей на новый центр настольного тенниса. Скорее всего, он будет таким же большим, как СК «Победа», рассчитанным на 1200 человек. Внутри одновременно смогут играть на 24 столах. Ожидается, что построят центр для настольного тенниса в 2023-2024 годах. Пока же игроки будут базироваться в спорткомплексе «Обь» или в ДК «Сибэнергомаш».

При этом было неизвестно, где разместят будущий центр. Изначально его планировали построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом «Коммунальщик».

По предварительным данным, стоимость спортивного объекта может составить от 250 до 300 миллионов рублей.