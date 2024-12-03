Ее протяженность составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров

03 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Затопленная улица Попова / Фото: пресс-служба мэрии

Вопрос о строительстве новой ливневой канализации на Павловском тракте продолжают прорабатывать в Барнауле. Проект межевания территории под сооружение уже прошел процедуру общественных обсуждений, а проектно-сметная документация находится в разработке. Об этом сообщает "Толк".

Новая ливневка протянется вдоль Павловского тракта от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна. Работа над проектом будущего объекта еще идет, однако его приблизительные параметры уже известны. Так, ширина зоны для размещения сооружения составляет 10 метров "с уширением в местах устройства канализационных колодцев, стыковки отдельных участков". Объект будет состоять из ливневой канализации с трубами разного диаметра. Согласно схеме, приложенной к документации, вдоль участка от ул. Попова до новой дороги по ул. 65 лет Победы протянут две "нитки" диаметром 1 метр. Отрезок от ул. 65 лет Победы до ул. Солнечная Поляна оборудуют трубой 1,2 метра.

Общая протяженность коммуникаций водоотведения составит 1,45 километра.

"В документе также сказано, что новую ливневую канализацию планируют подключить к существующим коммуникациям по улице Попова. Более того, к новому объекту могут присоединить ливневки всех перпендикулярных Павловскому тракту улиц на всем ее протяжении. Глубина залегания проектируемого объекта составит от 2,4 до 5,5 метра", – отмечает издание со ссылкой на документы для экспозиции.

Вопрос организации водоотведения на Павловском тракте также обсудили 27 ноября в администрации Барнаула.

"В ноябре комитетом по благоустройству заключен муниципальный контракт с АО "Алтайкоммунпроект" по разработке проектно-сметной документации на устройство поверхностного водоотвода. Как пояснили представители проектного института, для пропуска сточных вод через проезжие части улиц, примыкающих к Павловскому тракту, необходимо предусмотреть строительство водоотвода, включающего устройство водопропускных труб. В настоящее время проект еще находится в разработке, сметная стоимость для проведения работ будет определена после завершения всех расчетов", – сообщили в мэрии.

Напомним, "Алтайкоммунпроект" выиграл тендер на проектирование ливневки, который в августе 2023 года разыграл комитет по дорожному хозяйству. Известно, что цена контракта составила 7,4 млн рублей.

Глава города Вячеслав Франк по итогам обсуждения проекта поручил профильным комитетам проработать вопрос его финансирования, в том числе рассмотреть для этого механизмы государственно-частного партнерства.