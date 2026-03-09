Максимальный срок рассрочки сократят до шести месяцев

Если общая задолженность превысит 50 тысяч рублей, данные передадут в бюро кредитных историй

09 марта 2026, 13:32, ИА Амител

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу закон, регулирующий сервисы рассрочки. Об этом РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Новые правила касаются договоров, заключенных после этой даты. Максимальный срок рассрочки теперь ограничен шестью месяцами. Покупатель сможет досрочно погасить ее полностью или частично — без каких‑либо комиссий и дополнительных платежей.

Если новая рассрочка вместе с уже имеющимся долгом перед оператором превысит 50 тысяч рублей, договор не заключат без передачи сведений в бюро кредитных историй. Это позволит контролировать долговую нагрузку граждан.