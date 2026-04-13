Суд в Уфе разрешил заменить инвалиду жизненно важные лекарства на простые аналоги

Прокуратура пытается обжаловать такое решение

13 апреля 2026, 21:11, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка /Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Башкирии суд позволил региональному Минздраву заменить инвалиду оригинальный препарат на аналог, эффективность и переносимость которого могут отличаться. Юристы полагают, что этот кейс может стать важным прецедентом, пишет "МедиаКорСеть".

В 2021 году суд обязал Минздрав Башкирии бесплатно и бесперебойно обеспечивать пациента препаратами "Програф" (Такролимус) и "Микофеноловая кислота" ("Феломика") одного производителя. Истец, перенесший трансплантацию, нуждается в строгой иммуносупрессивной терапии. Замена может привести к отторжению органа.

В конце 2025 года Минздрав обратился в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения. Ведомство попросило исключить конкретные торговые наименования, оставив лишь "такролимус" и "микофеноловая кислота". Суд встал на сторону чиновников.

Прокуратура встала на сторону инвалида. В ведомстве полагают, что замена жизненно важных препаратов на аналоговые - незаконно и необосновано, а также нарушает законодательство РФ.