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Сын депутата Иванюженкова заявил, что его не было на вечеринке, где убили человека

Он сказал, что находится на сборах вместе с хоккейным клубом "Сочи"

12 марта 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, Артём, выступающий в составе хоккейного клуба "Сочи", заявил, что его не было на вечеринке, где убили молодого человека. Видео спортсмен опубликовал в социальных сетях.

По словам Артёма, он в это время находился на сборах с командой, аналогичную информацию дали и в пресс-службе "Сочи".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве. Позднее представители Следственного комитета опровергли информацию о его задержании.

Комментарии 1

  • Его и в Бэхе не было, когда велосипедиста размазал по асфальту
    13 марта, Гость   Ответить
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