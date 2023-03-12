Сын депутата Иванюженкова заявил, что его не было на вечеринке, где убили человека

Он сказал, что находится на сборах вместе с хоккейным клубом "Сочи"

12 марта 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, Артём, выступающий в составе хоккейного клуба "Сочи", заявил, что его не было на вечеринке, где убили молодого человека. Видео спортсмен опубликовал в социальных сетях.

По словам Артёма, он в это время находился на сборах с командой, аналогичную информацию дали и в пресс-службе "Сочи".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве. Позднее представители Следственного комитета опровергли информацию о его задержании.