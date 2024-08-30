Такой день. Перспективы Манжерока и "Русские витязи" над Барнаулом

О главных событиях Алтайского края за 30 августа

30 августа 2024, 23:55, ИА Амител

Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Всесезонный курорт Манжерок в Горном Алтае должен сформировать спрос на отдых в России и уменьшить поток туристов за границу. В скором времени горнолыжный комплекс станет лучшим в стране.

Пилотажная группа "Русские витязи" провела тренировочный полет над акваторией Оби – за день до своего выступления в Барнауле. Напомним, авиашоу – главное мероприятие на праздновании Дня города, пройдет оно с 17:00 до 18:00. Ранее пилоты шести истребителей Су-30СМ рассказали, что постараются показать по максимуму свои возможности.

31 августа Барнаул отметит свое 294-летие. Обычно ко Дню города принято вспоминать главные события и достижения из многолетней истории краевой столицы. Там, кстати, хватает страниц, которые еще до конца не изучены. А многие факты, считающиеся общеизвестными, историки и вовсе подвергают сомнению. Даже о том, каков реальный возраст нашего города, есть разные мнения.