Томенко проинспектировал ремонт дорог в Рубцовске и посетил промышленные предприятия

Губернатор отметил, что в городе еще много проблем, которые копились на протяжении десятилетий, однако все их будут постепенно решать

31 августа 2023, 20:55, ИА Амител

















































Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края 31 августа посетил Рубцовск. Там он пообщался с жителями и узнал, как развивается город. Рубцовчане отметили позитивные изменения с ремонтом дорог. На промышленных предприятиях рассказали о масштабной модернизации. Также губернатор посетил новый детский сад, который готовится принять детей и осмотрел место, где планируется благоустроить парк.

В первую очередь Томенко осмотрел несколько участков в Рубцовске, где идет ремонт дорог. Жители города отметили, что за последние годы ситуация с качеством дорог значительно улучшилась. Всего в Рубцовске обновили около 40 км дорог, а в агломерации – более 120 км. Руководитель рубцовского пассажирского предприятия Дмитрий Хорошилов рассказал, что, по его наблюдениям, за последние годы в Рубцовске удалось ликвидировать порядка 85% проблемных участков дорог, по которым идет общественный транспорт.

"В пригороде ситуация замечательная. Практически все ключевые проблемы были закрыты", - добавил он.

Томенко также осмотрел новый асфальтовый завод, который недавно открылся в Рубцовске. За первый год работы он должен произвести более 40 тысяч тонн асфальта, который будет использовать в дорожном ремонте.

Обращаясь к главе города Дмитрию Фельдману, губернатор подчеркнул, что необходимо тщательно следить за качеством ремонта дорог. Он предложил привлекать к контролю выполненных работ депутатов и общественников.

"Надо качеству уделить внимание. Если делаем, чтобы разъяснений было больше. Включите в приемочную комиссию общественность. Кто много вопросов задает, приходите – смотрите. Скрывать же нечего, все по этой дороге поедут, пойдут, так надо сразу брать себе в союзники людей", — заявил Томенко.

После глава региона встретился с молодыми активистами. Они рассказали, как агитировали горожан принять участие в голосовании, чтобы проект "Благоустройство парка-набережной на правом берегу реки Алей в Рубцовске" стал победителем конкурса Минстроя РФ и получил федеральное финансирование. Они показали губернатору проект благоустройства, который планируется реализовать, и выслушали советы главы региона.

Говоря о парке-набережной, директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал, что делится своим опытом по реализации масштабных проектов благоустройства. Он собирается поддерживать рубцовских ребят и дальше.

Также Томенко осмотрел новый детский сад — дошкольное учреждение на 280 мест уже готовится принять ребятишек. Впервые в крае здесь появится группа для малышей, которым еще не исполнилось года. Губернатор осмотрел здание и пообщался с родителями и детьми, которые пришли на ознакомительную экскурсию.

Также глава региона осмотрел местные предприятия. Во встрече с главой региона участвовали представители рубцовского филиала "Алтайвагона" и "Сибирь-Полиметаллы". Они рассказали об инвестиционных проектах, которые позволят значительно расширить объем выпускаемой продукции.

"В основе нашего экономического могущества стоит промышленность. Тот проект, который реализуется, приобретает свои результаты – это и увеличение мощностей по добыче руды и ее переработка. Новая фабрика способна перерабатывать в 2,5 раза больше руды, чем это было раньше. Это и объемы, это и новые рабочие места, и эффективность производства. Это налоговые отчисления, заработная плата. Это развитие юга Алтайского края. Серьезный вклад в экономику", — прокомментировал Томенко работу предприятия "Сибирь-Полиметаллы". Губернатор отметил, что в городе еще много проблем, которые копились на протяжении десятилетий, однако все их будут постепенно решать.