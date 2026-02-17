Экс-депутат АКЗС Николай Данилин вышел из СИЗО под запрет определенных действий

17 февраля 2026, 14:10, ИА Амител

Николай Данилин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Центральный районный суд Барнаула 16 февраля смягчил экс-депутату АКЗС Николаю Данилину, который обвиняется в хищении более 37 млн рублей, меру пресечения, пишет "МК на Алтае".

«Бывшему парламентарию избрали запрет определенных действий. Новая мера пресечения будет действовать до 15 мая включительно», — отмечает издание.

Защитник аргументировал просьбу семейной ситуацией Николая Данилина и прочими обстоятельствами. Обвинение настаивало на продлении ареста в СИЗО, который должен был истечь 28 февраля.

Запрет определенных действий накладывает ряд ограничений — подсудимый не должен покидать место жительства в промежуток с 22:00 до 06:00 часов, также ему запрещено любое общение с определенным кругом лиц.

Напомним, в августе 2025 года в Центральном районном суде начался процесс над экс-главой барнаульского ДСУ № 4 и экс-депутатом АКЗС Николаем Данилиным.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались: бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин.

Всех их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере").

По версии следствия, участники "схемы" с октября 2020 по июль 2023 года похитили у Упрдор "Алтай" 37,7 млн рублей при исполнении контракта на содержание дорог.

Данилин не признал вину в отличие от других фигурантов дела. Он заявил, что никаких денег не брал, действовал исключительно в интересах общества, оценивая всю совокупность видов деятельности и финансовых результатов, а также прогнозов.