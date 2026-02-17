Экс-депутат АКЗС Николай Данилин вышел из СИЗО под запрет определенных действий
По версии следствия, он и другие участники "схемы" похитили 37,7 млн рублей
17 февраля 2026, 14:10, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула 16 февраля смягчил экс-депутату АКЗС Николаю Данилину, который обвиняется в хищении более 37 млн рублей, меру пресечения, пишет "МК на Алтае".
«Бывшему парламентарию избрали запрет определенных действий. Новая мера пресечения будет действовать до 15 мая включительно», — отмечает издание.
Защитник аргументировал просьбу семейной ситуацией Николая Данилина и прочими обстоятельствами. Обвинение настаивало на продлении ареста в СИЗО, который должен был истечь 28 февраля.
Запрет определенных действий накладывает ряд ограничений — подсудимый не должен покидать место жительства в промежуток с 22:00 до 06:00 часов, также ему запрещено любое общение с определенным кругом лиц.
Напомним, в августе 2025 года в Центральном районном суде начался процесс над экс-главой барнаульского ДСУ № 4 и экс-депутатом АКЗС Николаем Данилиным.
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались: бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин.
Всех их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере").
По версии следствия, участники "схемы" с октября 2020 по июль 2023 года похитили у Упрдор "Алтай" 37,7 млн рублей при исполнении контракта на содержание дорог.
Данилин не признал вину в отличие от других фигурантов дела. Он заявил, что никаких денег не брал, действовал исключительно в интересах общества, оценивая всю совокупность видов деятельности и финансовых результатов, а также прогнозов.
14:32:08 17-02-2026
он из сИзо вышел и снова зашел
14:39:18 17-02-2026
Хорошо то как!
14:46:35 17-02-2026
Не перестаю восхищаться*(здесь просто по-другому не напишешь) нашей судебной системой. Там вон контр адмирала за 600 млн домой отпустили по болезни. Здесь семейные обстоятельства
11:21:52 18-02-2026
А Шеломенцеву строгача вкатали 8 лет.