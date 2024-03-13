ТВК "Гранд Арена" запустил розыгрыш с грандиозным главным призом
Общий призовой фонд – 1 500 000 рублей на тот самый ремонт
13 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KaCpY
В марте 2024 года в ТВК "Гранд Арена" стартовал крупный розыгрыш. Победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.
Каждый, кто сталкивался с ремонтом, понимает, какими затратами это может обернуться. Так что возможность выиграть крупный денежный приз на покупку мебели и товаров для ремонта – это отличный вариант для экономии семейного бюджета. Ну или возможность купить то, что давно хотели, но бюджет был ограничен.
Условия участия:
- совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;
- напишите на чеке ФИО и номер телефона;
- опустите чек в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;
- ждите розыгрыша.
Вы можете выиграть:
- главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- подарки от партнеров розыгрыша.
Партнеры проекта:
- SILK PLASTER*;
- Könner Sofa*;
- Dvernoy*;
- "Орматек";
- "Галерея лепного декора";
- Holz*;
- "Салон финской мебели";
- "Двери России" (ГК "Двери из Европы");
- "Империя пола и дверей";
- MARKA*;
- Primavera*;
- Pro design*.
Стройте, обновляйте, обставляйте и выигрывайте призы. ТВК "Гранд Арена" ждет вас!
Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.
Возрастное ограничение 18+
ТВК "Гранд Арена"
Павловский тракт, 180
Адрес сайта grandarena-tvk.ru
* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")
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