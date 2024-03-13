ТВК "Гранд Арена" запустил розыгрыш с грандиозным главным призом

Общий призовой фонд – 1 500 000 рублей на тот самый ремонт

13 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KaCpY

Иллюстрация ТВК "Гранд Арена"

В марте 2024 года в ТВК "Гранд Арена" стартовал крупный розыгрыш. Победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.

Каждый, кто сталкивался с ремонтом, понимает, какими затратами это может обернуться. Так что возможность выиграть крупный денежный приз на покупку мебели и товаров для ремонта – это отличный вариант для экономии семейного бюджета. Ну или возможность купить то, что давно хотели, но бюджет был ограничен.

Условия участия:

совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;

напишите на чеке ФИО и номер телефона;

опустите чек в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;

ждите розыгрыша.

Вы можете выиграть:

главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

подарки от партнеров розыгрыша.

Партнеры проекта:

Стройте, обновляйте, обставляйте и выигрывайте призы. ТВК "Гранд Арена" ждет вас!

Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.

Возрастное ограничение 18+

ТВК "Гранд Арена"

Павловский тракт, 180

Адрес сайта grandarena-tvk.ru

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