Тысячи барнаульцев лишатся горячей воды 6 и 7 сентября
Подачу ГВС приостановят в двух микрорайонах
06 сентября 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 6 сентября отключат горячую воду в двух микрорайонах, сообщили в СГК.
Так, из-за монтажа заглушек на теплосети в районе дома № 91 по улице Северо-Западной без горячей воды с 09:00 до 20:00 останутся 16 тысяч человек.
Аналогичные работы проведут по улице Попова, 142. Однако здесь ГВС приостановят с 10:00 6 сентября до 14:00 7 сентября. Затронет мера 49 многоквартирных домов.
Список попавших под отключение адресов:
08:44:41 06-09-2023
ну конечно же, летом то отключили и ничего не делали, зато теперь....отвратительно СГК работает! твердая двойка!
16:53:01 06-09-2023
У нас утром авария : Павловский 281. Сочи весь день без холодной воды.