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Тысячи барнаульцев лишатся горячей воды 6 и 7 сентября

Подачу ГВС приостановят в двух микрорайонах

06 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 6 сентября отключат горячую воду в двух микрорайонах, сообщили в СГК.

Так, из-за монтажа заглушек на теплосети в районе дома № 91 по улице Северо-Западной без горячей воды с 09:00 до 20:00 останутся 16 тысяч человек.

Аналогичные работы проведут по улице Попова, 142. Однако здесь ГВС приостановят с 10:00 6 сентября до 14:00 7 сентября. Затронет мера 49 многоквартирных домов.

Список попавших под отключение адресов:

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 2

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Гость

08:44:41 06-09-2023

ну конечно же, летом то отключили и ничего не делали, зато теперь....отвратительно СГК работает! твердая двойка!

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гость

16:53:01 06-09-2023

У нас утром авария : Павловский 281. Сочи весь день без холодной воды.

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