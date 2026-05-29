Рожки да ножки. У строящегося ЦУМа в Барнауле почти разобрали павильон кофейни

От постройки остался лишь металлический каркас

29 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Снос павильона бывшей кофейни возле нового ЦУМа / Фото: amic.ru

Демонтаж временного павильона на проспекте Ленина, 57, где работала известная кофейня, почти закончился. Рабочие практически полностью разобрали стены и кровлю строения, оставив от заведения лишь голый металлический каркас. Полностью зачистить площадку от строительных остатков планируется в ближайшие дни.

Параллельно с этим на участке кипит работа по изменению схемы ограждения. Строители уже заканчивают монтаж нового глухого забора вокруг расширившейся площадки ЦУМа. Линия нового ограждения вплотную прижалась к недавно смонтированной крытой пешеходной галерее.

Напомним, пустующий павильон кофейни пошел под снос ради масштабного благоустройства. Как ранее пояснял собственник территории Евгений Ракшин, данное строение изначально являлось временным. После его полного демонтажа освободившееся пространство объединят со строящимся общественно-деловым комплексом ЦУМа, а на месте бывшего кафе обустроят современный зеленый сквер в едином архитектурном стиле.