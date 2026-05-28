В 2025 году более чем в 100 селах Алтайского края улучшили водоснабжение

Также сохранялся высокий уровень надежности в электроэнергетике

28 мая 2026, 10:07, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае провели масштабную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил губернатор Виктор Томенко, удалось сохранить высокий уровень надежности в электроэнергетике.

Качество теплоснабжения улучшили для жителей 84 населенных пунктов, а водоснабжения — для жителей 118 сел и городов региона.