В 2025 году более чем в 100 селах Алтайского края улучшили водоснабжение
Также сохранялся высокий уровень надежности в электроэнергетике
28 мая 2026, 10:07, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В 2025 году в Алтайском крае провели масштабную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщил губернатор Виктор Томенко, удалось сохранить высокий уровень надежности в электроэнергетике.
Качество теплоснабжения улучшили для жителей 84 населенных пунктов, а водоснабжения — для жителей 118 сел и городов региона.
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