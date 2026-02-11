В Алтайском крае детям с аллергией отменили бесплатные молочные смеси

В социальных сетях родители сообщают, что уже столкнулись с отказами в выдаче лечебного питания

11 февраля 2026, 11:38, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В Алтайском крае изменили порядок обеспечения детей лечебными смесями при аллергии на белок коровьего молока. Теперь бесплатное питание смогут получать только дети из малоимущих семей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее материальное положение родителей при назначении специализированных смесей не учитывалось. Как пояснили в ведомстве, новые правила введены в соответствии с федеральными рекомендациями и распространяются на рецепты, выписанные с 4 февраля.

При этом порядок обеспечения детей с паллиативным статусом и орфанными заболеваниями остается прежним — для них изменения не действуют.

В социальных сетях родители сообщают, что уже столкнулись с отказами в выдаче лечебного питания. По словам одной из матерей, "банка смеси стоит около 3,5 тысячи рублей, а в месяц требуется около шести упаковок". Для семей, которые не относятся к категории малоимущих, но воспитывают ребенка с тяжелой аллергией, такие расходы становятся существенной финансовой нагрузкой.