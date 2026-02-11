В Алтайском крае детям с аллергией отменили бесплатные молочные смеси
В социальных сетях родители сообщают, что уже столкнулись с отказами в выдаче лечебного питания
11 февраля 2026, 11:38, ИА Амител
В Алтайском крае изменили порядок обеспечения детей лечебными смесями при аллергии на белок коровьего молока. Теперь бесплатное питание смогут получать только дети из малоимущих семей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее материальное положение родителей при назначении специализированных смесей не учитывалось. Как пояснили в ведомстве, новые правила введены в соответствии с федеральными рекомендациями и распространяются на рецепты, выписанные с 4 февраля.
При этом порядок обеспечения детей с паллиативным статусом и орфанными заболеваниями остается прежним — для них изменения не действуют.
В социальных сетях родители сообщают, что уже столкнулись с отказами в выдаче лечебного питания. По словам одной из матерей, "банка смеси стоит около 3,5 тысячи рублей, а в месяц требуется около шести упаковок". Для семей, которые не относятся к категории малоимущих, но воспитывают ребенка с тяжелой аллергией, такие расходы становятся существенной финансовой нагрузкой.
11:54:50 11-02-2026
У моего ребенка была аллергия на много чего, в том числе и молоко. Каши варила на воде с добавлением подсолнечного масла, кефир сама заквашивала, пророщенные зерна пшеницы... Никто ничего бесплатно не давал. Ничего, вырастили.
12:31:51 11-02-2026
Гость (11:54:50 11-02-2026) У моего ребенка была аллергия на много чего, в том числе и м... Я стесняюсь спросить, вы ребенка кашами с первого дня жизни кормили, или как?.. Это раз. Два - ну да, ну да, подсолнечное масло и пшеница, конечно же, полезнее для ребенка, чем специально адаптированная смесь. Мякиш не жевали случайно ребенку? Иль сало там пососать не давали? А, еше борщ можно было, а чо.
12:58:03 11-02-2026
Гость (12:31:51 11-02-2026) Я стесняюсь спросить, вы ребенка кашами с первого дня жизни ... То, что у ребенка аллергия на молоко известно ни в первый день после рождения. Сначала кормят грудным молоком. В помощь вода и жидкий кефир. А вы считаете, что лучше химия? У нас же все детские продукты такие качественные и без добавок.
13:13:53 11-02-2026
Гость (12:58:03 11-02-2026) То, что у ребенка аллергия на молоко известно ни в первый де...
А представьте, что есть женщины у которых не вырабатывается грудное молоко. Или ребёнок отказывается брать грудь. Им тоже кефиром кормить новорожденного?
Всегда найдутся умники, которые, не разбираясь в теме, влезут со своим "а вот я...". Мы за вас рады, но речь вообще не об этом шла
17:21:58 11-02-2026
Гость (13:13:53 11-02-2026) А представьте, что есть женщины у которых не вырабатывае... не вырабатывается молоко? Скорее импланты мешают. Некоторые мамаши родят, а вот кормить грудью не желают. Конечно, таким детям таких матерей трудно
18:23:53 11-02-2026
гость (17:21:58 11-02-2026) не вырабатывается молоко? Скорее импланты мешают. Некоторые ... Вам понятие молочных братьев и сестер знакомо?) В те времена никаких имплантов не было, а молока все одно могло не быть или быть недостаточно для того, чтобы ребенок наедался. Или вы всерьез считаете, что до появления имплантов агалактии не существовало?
13:27:51 11-02-2026
Гость (12:58:03 11-02-2026) То, что у ребенка аллергия на молоко известно ни в первый де... Боже, какая прелесть. Ежели мать не знает об аллергии у ребенка и не придерживается безмолочной диеты, то та аллергия у ребенка проявится и при ГВ. Отдельное прекрасное про воду в качестве прикорма) Кефир ребенку, у которого аллергия на коровье молоко, тоже нельзя. Там ровно те же белки содержатся. Так что, похоже, про аллергию вы нам тут рассказываете сказки.
12:00:02 11-02-2026
да, аллергия на белок коровьего молока есть
можно кормить козьим молоком, оно ценное и не вызывает аллергии
13:16:38 11-02-2026
гость (12:00:02 11-02-2026) да, аллергия на белок коровьего молока естьможно кормить...
Вы часто видите в продаже козье молоко?
13:32:13 11-02-2026
гость (12:00:02 11-02-2026) да, аллергия на белок коровьего молока естьможно кормить... Козье молоко не подходит младенцам в качестве питания. Оно содержит слишком много белка и минеральных солей, кишечник ребенка до года к такому не приспособлен. А еще белок козьего молока - ровно такой же аллерген, как и белок коровьего. Так что извините, но лучше смесь.
17:19:20 11-02-2026
Гость (13:32:13 11-02-2026) Козье молоко не подходит младенцам в качестве питания. Оно с... бред несете. Козье молоко не содержит казеин, потому козьим молоком можно кормить почти с рождения, если мать не может обеспечить ребенка грудным молоком. Так матери делали во все века. В аптеках есть замороженное козье молоко. Можно найти в деревне козье молоко. Выход есть всегда.
17:35:50 11-02-2026
гость (17:19:20 11-02-2026) бред несете. Козье молоко не содержит казеин, потому козьим ... Это с чего оно казеин-то не содержит?) Это раз. Два - ежели кто-то что-то делал веками, то это отнюдь не значит, что это хорошо. Мякиш хлебный тоже жевали и давали младенцам, так давайте и мы так делать будем? И три - самое оно ребенку пихать молоко от неизвестно какой козы из деревни, которую неизвестно кто доил непонятными руками, никто ни от чего не прививал и никак не обследовал. Очень пользительно ребеночку будет поболеть энцефалитом аль бруцеллезом. И никто вам в аптеке замороженное козье молоко не продаст. В общем, лишь бы написать.
12:01:57 11-02-2026
"Рожайте!" - говорит государство.
12:03:08 11-02-2026
я думаю, что для бюджета это были подъемные деньги.
кстати как у модеста дела, после его приватизации?
12:58:01 11-02-2026
Гость (12:03:08 11-02-2026) я думаю, что для бюджета это были подъемные деньги.кстат... Модест Петрович умер
14:26:02 11-02-2026
Эй правдолюбы пусть ребятишек в обще бесплатно кормят и лечат и налог для алегархов повысят нельзя так чтобы всем было по 13 % .Меня в обще в больнице по ОМС хирург вымогал денег .Зараза когда у нас власти будут с головой дружить.Кругом вранье .
18:20:37 11-02-2026
Коровье молоко колодезной водой разбавляйте. Вами всеми любимый Гиппократ советовал.
19:05:13 11-02-2026
Гость (18:20:37 11-02-2026) Коровье молоко колодезной водой разбавляйте. Вами всеми люб... Ага, детям, у которых на это молоко аллергия. Чтобы здоровее были, видимо.