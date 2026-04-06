Путин поручил разобраться, почему в России недовольны медициной
Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2026 года
06 апреля 2026, 16:44, ИА Амител
Владимир Путин поручил правительству и региональным властям выяснить причины низкой удовлетворенности населения медицинской помощью в десяти субъектах РФ, сообщает РИА Новости.
В списке — Республика Карелия, Камчатский край, Еврейская автономная область, а также Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская и Челябинская области.
Соответствующий пункт вошел в перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованный на сайте Кремля.
Кабмину и главам регионов поручено провести анализ причин низких показателей удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи, а затем разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию управленческих решений в системе здравоохранения. В числе мер — организация обучения руководителей медучреждений.
Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2026 года, в дальнейшем отчитываться предстоит раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы соответствующих регионов.
Пошел в платную медицину отдал 20 тысяч рублей и вовремя получил квалифицированную мед. помощь. Зашел в бесплатную поликлинику увидел сколько людей битком в регистратуру стоят, какие очереди. Развернулся и ушел))). Очень редко болею, но давно для себя взял за правило если уж заболел, то пойду к специалистам, которые замотивированы тебя вылечить.
Платная говоришь? Там столько нарисуют в спецификацию, что лучше умереть.
О дааа) увы, но разница платной и государственной(бесплатной?) медицины в 99 процентах случаев сводится только к тому что при получении платных мед услуг ты ещё и заплатишь за оказание этих услуг, но результат также не гарантирован, а часто и оказывается одними и теми же специалистами. Всё Зависит от конкретных специалистов
Гость (16:49:37 06-04-2026) Пошел в платную медицину отдал 20 тысяч рублей и вовремя пол... Пошёл в платную медицину.
Меня развели на 15000 рублей и ошиблись в диагнозе бья себя в грудь, что 30 лет как крутой специалист.
В поликлинике наоборот быстро нашли причину заболевания
Добавлю - хорошо вылечить, для того чтобы в следующий раз обязательно денег принёс.. Это не сарказм, мотивация в платных = деньги. Вылечить - не вылечить это скорее от воспитания и уровня специалиста.
27-й год поручает. И чО? Попов перед ним отчитывается как надо отчитываться.
А, мы? Нас забыли внести в список..................
"Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2026 года" ------------- Человек никогда не работал на конвейере, не знает, как решать проблемы быстро. Три месяца определить причины!!!
человек никогда не работал....
Причины и так все знают. Доклад написать так, чтоб проблемы выдать за дстижения - вот это искусство.
70 минут я ждал скорую в Барнауле, хотя до подстанции около двух километров. Написал жалобу в Минздрав ответили, что были пробки и гололёд.
А вообще звучит это как-будто нас хотят позлить, а не помочь . Если президент не знает почему граждане недовольны медициной, это тревожный звоночек за 25 лет можно было бы и понять что не так
почему медицина стала недоступна? Да потому что оптимизировали медучреждения, в результате в селах не стало больниц, только в райцентрах больницы. Да и там не стало мед. кадров. Уехали в регионы с высокими зарплатами - на Север, в Москву. Фапы в селах толком не помогают, потому что нет кадров. Не стало узких специалистов. На весь Алтайский край всего 1 гематолог, нет совсем ревматологов, пульмонологов. Окулисты только в крупных медучреждениях. Очки понадобились - нужно ехать за 500 км. от дома. Почему не рожают женщины? Да потому что женские консультации за три девять земель от дома и рожать приходится ехать за сотни км. Кто начал оптимизацию? Скворцова, Голикова, теперь Мурашко добивает медицину.
Доступная медицина - когда она находится в населённом пункте, где люди живут, и когда в кабинетах есть узкие специалисты - офтальмолог, хирург, стоматолог, невролог и др.
Самое главное тут то что медицина не приносит прибыли , ни платная ни бесплатная. Им эта медицина нужна как собаке пылесос, как и все население,
Просто по долгу 26 летней службы положено пальчиком погрозить и вопросы позадавать .
А фот нефть прибыль приносит, газ приносит , добыча золота приносит.
Вот тут вкладываешь и получаешь.
А в медицину вкладываешься и получаешь что ? Правильно - здоровое население!
Для нормальных стран это правильно, а тут кому нужно это здоровое население?
Смысл понятен .
Завтра озаботится почему населению колбаса не нравится.
Главное я с вами , я тут , бдю , озабочен .
Да ладно вам. За 26 лет любому нормальному человеку понятно что он там бдит и о чем озабочен. Да и новость ни о чем.
о состоянии медицины нужно спрашивать у населения, а не у чиновников. У них все хорошо с мед. обслуживанием.
Будут выявлять всех недовольных? Если среди них будут бюджетники - заставят извиняться на камеру?
Какое "озабоченное" фарисейство!
А в Алтайском крае довольны?! Или просто "по блату в список не внесли. Здесь же вообще полный пипец, старались по полной, чтобы развалить все, что можно! За красивым словом " оптимизация" все это проворачивоалось. Результат- катастрофический, несмотря на речи главных заинтересованных лиц!
Да просто в списке все регионы сельскохозяйственного направления. Оптимизацию придумали чиновники, которые отродясь не жили в деревне. Она, может, и подошла бы для крупного города, так нет, кому-то в голову пришла бредовая идея распространить оптимизацию на всю страну. Оптимизация - это уничтожение мед. учреждений. Для города она не отразилась бы сильно, но в сельских регионах оптимизация привела к катастрофическим последствиям - уничтожили тысячи больниц, женских консультаций, роддомов, поликлиник. Деньги для медицины вбухивали в краевые (областные) центры, а население осталось без мед. помощи, потому что до краевого (областного) центра еще доехать нужно, деньги нужны, а их нет потому что пенсии и зарплаты низкие, вот и мрут люди в таких регионах. Кто стоял во главе медицины за последние 20 лет - преступники. Угробили медицину. Демографию угробили. Нет им прощения.
Барнаул крупный город. Но- нет, ситуация после оптимизации аховая! Или вы наивно полагаете, что здесь все в норме?! Ужасно все! Попасть к узким специалистам практически нереально. Не направляют никуда! В лучшем случае фельшерская помощь в поликлиннике. Терапевта ждать надо две недели. И да он теперь на все руки мастер и по мнению минздрава может заменить всех узких специалистов сразу...Про уровень знаний многих " терапевтов" можно судить по тому как они чтобы назначить лечение гуглят Интернет...Анализы самые примитивные назначают и как рещультат всего этого неправильный диагноз. Обследования, которые должны делаться чтобы поставить этот самый диагноз- люди ждут не просто месяцами- годами.И бывает, что уже нет необходимости, поздно уже...
Страшно жить в такое время.
Здоровья всем!
Страшно жить в такое время.
Здоровья всем!
А что в Алтайском крае не развалили? Может назовете? Почему в Чебоксарах выпускают гусеничные тактора , а на Алтае нет? Почему в других регионах запустили заводы по переработке мусора, а на Алтае нет? Почему в крае где выращивают твердые сорта пшеницы на прилавках макароны из Челябинска и Тулы, почему нет своих плодоовощных консервов? Да потому что в крае как были у власти апологеты социализма, так и остались
гость-гостю (00:22:50 07-04-2026) А что в Алтайском крае не развалили? Может назовете? Почем... Апологеты социализма здесь не при чём.Как раз при социализме было какое то развитие,хоть до идеала было далеко,но всё же.А нынешним "апологетам" надо выкачивать отсюда все богатства ,все доходы ,а на людей просто наплевать.Поэтому в аграрном крае вымирает село,условия и уровень жизни худший в стране,зато перед центром мы угодные и послушные.Какая жизнь и какое развитие тут может быть?
Я лучше в платную пойду,пусть меня полечат.
меня дико возмущают сборы на лечение детей. Если наша государственная медицина не хочет , не может лечить детей - приговор всей нашей медицине
Толку то с его поручалок,почти три десятка лет поручает,а результат наглядный
Не стреляйте в пианиста. Играет, как может, по просьбам.
Реформа здравоохранения (2010) привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За действия реформы оказалась ликвидирована больше половины больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника. Реформа здравоохранения в России в 2010 году была инициирована правительством Российской Федерации под руководством Владимира Путина как председателя правительства.