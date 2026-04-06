Путин поручил разобраться, почему в России недовольны медициной

06 апреля 2026, 16:44, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Владимир Путин поручил правительству и региональным властям выяснить причины низкой удовлетворенности населения медицинской помощью в десяти субъектах РФ, сообщает РИА Новости.

В списке — Республика Карелия, Камчатский край, Еврейская автономная область, а также Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская и Челябинская области.

Соответствующий пункт вошел в перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованный на сайте Кремля.

Кабмину и главам регионов поручено провести анализ причин низких показателей удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи, а затем разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию управленческих решений в системе здравоохранения. В числе мер — организация обучения руководителей медучреждений.

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2026 года, в дальнейшем отчитываться предстоит раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы соответствующих регионов.