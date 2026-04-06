Более 4,2 млн "квадратов" жилья строят в Сибири при поддержке Сбера

За первый квартал 2026 года объем сданной недвижимости вырос на 10%

06 апреля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFH5nWRw

Строительство дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири при участии Сбера продолжают активно строить жилье. Только за первые три месяца 2026 года застройщики ввели свыше 420 тысяч квадратных метров недвижимости — это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рост инвестиций

Сейчас в Сибири при поддержке банка возводят более 4,2 млн квадратных метров жилья. В первом квартале 2026 года Сбер также подписал новые соглашения о финансировании строительной отрасли на 69 млрд рублей. Показатель вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Где строят больше всего

Традиционное первенство на рынке жилья в Сибири удерживает Новосибирская область. На ее долю приходится каждый второй проект из тех, что курирует Сибирский банк Сбера. Еще почти треть возводимой жилплощади сосредоточена в Красноярском и Алтайском краях.

Среди крупных объектов — проект комплексного развития территории в Горно-Алтайске, а также масштабный жилой комплекс в Красноярске и ряд других проектов.

«Вместе с партнерами — строительными компаниями — Сбер помогает преображать сибирские города, насыщая предложение на рынке недвижимости. Вместе с тем мы помогаем удовлетворять спрос сибиряков на новое жилье, реализуя как льготные ипотечные программы, так и рыночные, где также предусмотрен дисконт от банка — достаточно получать зарплату на карту Сбера», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

