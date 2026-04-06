"Кулич за 20 тысяч — кошмар какой-то". Депутат ГД призвал тратить деньги на милосердие
Истинная ценность праздника заключается не в роскоши угощений, а в духовной составляющей и заботе о ближних
06 апреля 2026, 17:45, ИА Амител
Россиянам лучше не тратить большие суммы на пасхальные куличи, а использовать эти средства на благотворительные цели, рекомендовал в беседе с Агентством городских новостей "Москва" Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, отцовства и материнства.
Он отметил, что стоимость куличей может варьироваться, однако существует определенный ценовой диапазон. По его мнению, кулич, цена которого измеряется десятками тысяч рублей, не соответствует истинному смыслу праздника Пасхи.
«Это не аморально, но кулич, украшенный золотыми элементами, не является традиционным пасхальным угощением. Это всего лишь дорогая булка, и ее потребление не несет в себе духовного значения. Если люди откажутся от покупки такого кулича и направят эти деньги на благотворительность, я уверен, что Господь примет эту жертву с радостью и благословит их», — заявил Милонов.
Кроме того, депутат выразил недоумение и разочарование по поводу куличей, цена которых достигает баснословных сумм.
«Кулич за 20–30 тысяч — это кошмар какой-то», — заключил депутат.
17:57:25 06-04-2026
а не надо указывать кому и куда тратить СВОИ деньги
18:01:41 06-04-2026
россиянам за 20 лет худо-бедно сытой жизни, вообще бы не помешало, по крайней мере начать учиться считать деньги и их тратить.
а то смотришь как кофе с наценкой в 400% покупают и колеса на мойке в черный цвет красят.
хочется их вообще без денег оставить.
19:51:34 06-04-2026
Ну так пусть покажет личный пример и потратит одну свою зарплату на детский дом.
20:06:08 06-04-2026
Наценка на отопление 800%
Кулич за 20000руб. нормально, если вино за 300К.
Столько злых цен, а этот о куличах волнуется
20:54:50 06-04-2026
Мила, на Бесёнка какие бабосы были потрачены???? Какое мерзкое лицемерие...
09:48:46 07-04-2026
"Зарплата депутата за 500 тысяч — кошмар какой-то".
10:07:11 07-04-2026
"откажутся от покупки такого кулича и направят эти деньги на благотворительность, я уверен, что Господь примет эту жертву с радостью и благословит их», — заявил Милонов."---------------- Ха- ха! Господь и Милонов на котором греховных печатей ставить не куда.