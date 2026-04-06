Истинная ценность праздника заключается не в роскоши угощений, а в духовной составляющей и заботе о ближних

06 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам лучше не тратить большие суммы на пасхальные куличи, а использовать эти средства на благотворительные цели, рекомендовал в беседе с Агентством городских новостей "Москва" Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, отцовства и материнства.

Он отметил, что стоимость куличей может варьироваться, однако существует определенный ценовой диапазон. По его мнению, кулич, цена которого измеряется десятками тысяч рублей, не соответствует истинному смыслу праздника Пасхи.

«Это не аморально, но кулич, украшенный золотыми элементами, не является традиционным пасхальным угощением. Это всего лишь дорогая булка, и ее потребление не несет в себе духовного значения. Если люди откажутся от покупки такого кулича и направят эти деньги на благотворительность, я уверен, что Господь примет эту жертву с радостью и благословит их», — заявил Милонов.

Кроме того, депутат выразил недоумение и разочарование по поводу куличей, цена которых достигает баснословных сумм.

«Кулич за 20–30 тысяч — это кошмар какой-то», — заключил депутат.

Ранее священник объяснил, как следует провести Страстную неделю.