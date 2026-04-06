НОВОСТИОбщество

"Кулич за 20 тысяч — кошмар какой-то". Депутат ГД призвал тратить деньги на милосердие

Истинная ценность праздника заключается не в роскоши угощений, а в духовной составляющей и заботе о ближних

06 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам лучше не тратить большие суммы на пасхальные куличи, а использовать эти средства на благотворительные цели, рекомендовал в беседе с Агентством городских новостей "Москва" Виталий Милонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, отцовства и материнства.

Он отметил, что стоимость куличей может варьироваться, однако существует определенный ценовой диапазон. По его мнению, кулич, цена которого измеряется десятками тысяч рублей, не соответствует истинному смыслу праздника Пасхи.

«Это не аморально, но кулич, украшенный золотыми элементами, не является традиционным пасхальным угощением. Это всего лишь дорогая булка, и ее потребление не несет в себе духовного значения. Если люди откажутся от покупки такого кулича и направят эти деньги на благотворительность, я уверен, что Господь примет эту жертву с радостью и благословит их», — заявил Милонов.

Кроме того, депутат выразил недоумение и разочарование по поводу куличей, цена которых достигает баснословных сумм.

«Кулич за 20–30 тысяч — это кошмар какой-то», — заключил депутат.

 Ранее священник объяснил, как следует провести Страстную неделю.

культура праздники религия пасха
Читайте также в сюжете: Пасха-2026

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:57:25 06-04-2026

а не надо указывать кому и куда тратить СВОИ деньги

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:41 06-04-2026

россиянам за 20 лет худо-бедно сытой жизни, вообще бы не помешало, по крайней мере начать учиться считать деньги и их тратить.

а то смотришь как кофе с наценкой в 400% покупают и колеса на мойке в черный цвет красят.
хочется их вообще без денег оставить.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:34 06-04-2026

Ну так пусть покажет личный пример и потратит одну свою зарплату на детский дом.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

20:06:08 06-04-2026

Наценка на отопление 800%
Кулич за 20000руб. нормально, если вино за 300К.
Столько злых цен, а этот о куличах волнуется

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Клубы Питера

20:54:50 06-04-2026

Мила, на Бесёнка какие бабосы были потрачены???? Какое мерзкое лицемерие...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:46 07-04-2026

"Зарплата депутата за 500 тысяч — кошмар какой-то".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:11 07-04-2026

"откажутся от покупки такого кулича и направят эти деньги на благотворительность, я уверен, что Господь примет эту жертву с радостью и благословит их», — заявил Милонов."---------------- Ха- ха! Господь и Милонов на котором греховных печатей ставить не куда.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров