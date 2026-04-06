РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram вызвали взрыв DDoS-атак на Россию

В обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю

06 апреля 2026, 16:57, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После того как в СМИ появились сообщения о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram, нагрузка на ресурсы Роскомнадзора возросла в десятки раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе ведомства.

В сообщении подчеркивается, что аналитики центра зафиксировали прямую связь между текущей информационной повесткой и интенсивностью кибератак.

Именно после публикаций о потенциальном ограничении работы Telegram число атак резко увеличилось — и нагрузка на инфраструктуру Роскомнадзора подскочила многократно.

Как отметили в Роскомнадзоре, в обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю, причем из них лишь около 23 направлены непосредственно на инфраструктуру самого Роскомнадзора.

Однако в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — ситуация кардинально изменилась: общее число атак резко возросло и достигло 949.

Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".