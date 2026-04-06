РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram вызвали взрыв DDoS-атак на Россию
В обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю
06 апреля 2026, 16:57, ИА Амител
После того как в СМИ появились сообщения о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram, нагрузка на ресурсы Роскомнадзора возросла в десятки раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе ведомства.
В сообщении подчеркивается, что аналитики центра зафиксировали прямую связь между текущей информационной повесткой и интенсивностью кибератак.
Именно после публикаций о потенциальном ограничении работы Telegram число атак резко увеличилось — и нагрузка на инфраструктуру Роскомнадзора подскочила многократно.
Как отметили в Роскомнадзоре, в обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю, причем из них лишь около 23 направлены непосредственно на инфраструктуру самого Роскомнадзора.
Однако в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — ситуация кардинально изменилась: общее число атак резко возросло и достигло 949.
Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".
17:13:35 06-04-2026
дада, и банки положили эти самые кибератаки
17:14:56 06-04-2026
На средства блокировки выделили больше 60 миллиардов рублей.Программа "Луна 2025" обошлась в 15 миллиардов, немалая часть из них была разворована , что и привело к тому что сели не на Луну, а в неё.
Просто представьте сколько хорошего можно было бы сделать на эти 60. А если посчитать ущерб экономики от "Пакета Яровой" и эффекта этих блокировок. Можно было бы вылечить всех больных детей, всем бесплодным сделать ЭКО и ещё раз на луну слетать.
Но приоритеты у нашего государства другие
17:24:07 06-04-2026
Этот Рабнадзор ни сколько не жалко и сочувствия нет, сколько горя от него.
17:31:26 06-04-2026
Не вдаваясь в подробности, на ум приходит следующее крылатое выражение попа Никанория верхнекуякского прихода по отношению к бесовским явлениям: "Горите в Аду, черти!"
18:54:28 06-04-2026
Видно, дело швах у РКН.
11:10:51 07-04-2026
я так понимаю под ддос атаками, данные ыксперты имеют ввиду заграничный трафик, который в разы увеличился, ибо люди стали юзать впн?