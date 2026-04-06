Татьяна Буцкая предложила Минздраву ставить у окон роддомов стенды для граффити

Отцы нередко наносят благодарственные надписи на поверхности асфальта, заборов и стен, что влечет за собой ряд проблем. Инициатива помогла бы решить этот вопрос, считает депутат Госдумы

06 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая выступила с необычной инициативой и направила обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко — она предложила давать молодым отцам возможность оставлять послания благодарности своим женам напротив окон роддомов.

Чтобы избежать порчи стен и асфальта, Буцкая считает целесообразным установить в таких местах специальные стенды. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Буцкой, подобный опыт уже успешно реализуется в московской больнице им. Юдина: возле родильного отделения размещены стенды, где отцы могут оставить трогательные надписи — например, "спасибо за сына" или "я тебя люблю".

«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поручить проработать вопрос о включении в нормативно‑правовые акты Минздрава России, регламентирующие деятельность родильных домов, относящихся к государственной системе здравоохранения, рекомендаций по организации (установке) вблизи родильных домов, напротив окон палат, в которых находятся родильницы, специальных сооружений (конструкций), например, щитов (стендов), на которых счастливые отцы могли бы выразить свои чувства любви и благодарности женщинам, родившим их совместного ребенка (детей)», — написала Татьяна Буцкая в своем обращении.

В беседе с ТАСС председатель Совета матерей пояснила, что по мере заполнения стенды можно будет заменять на новые, а из старых — организовывать выставки.

«Из них можно выставки устраивать. Я думаю, что получится очень трогательная история рождения семьи, рождения ребенка», — добавила она.

Буцкая также обратила внимание на проблему, возникающую из‑за отсутствия таких стендов: отцы нередко оставляют благодарственные надписи на асфальте, заборах и стенах с помощью спреев для граффити.

Это создает сразу несколько сложностей: такие рисунки трудно удалить, что влечет дополнительные расходы для коммунальных служб или собственников объектов.

Более того, как отмечают юристы, за подобные действия отцы могут получить административное наказание за порчу имущества.

Установка специальных стендов, по мнению Буцкой, позволит разрешить это противоречие между желанием выразить чувства и требованиями закона.

Кроме того, инициатива, как считает председатель Совета матерей, будет способствовать укреплению семейных уз, а также положительно скажется на здоровье родильниц — поможет им быстрее восстанавливаться после родов как физически, так и психологически.